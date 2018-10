Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'den haber var!

Türkiye'nin en ünlü komedyenlerinden ve oyuncularından Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanmıştı. Maslak'ta kaldırıldığı özel bir hastanede ameliyata alınan Erbil'in, kaburgalarında kırık olduğu ve kırıklardan birinin akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Ameliyatında ardından çıkartılarak yoğun bakımda tedavisi süren Erbil'i yakınları ve arkadaşları da yalnız bırakmadı. Bugün hastanede tedavisi devam eden Erbil'i, ünlü sanatçılar Sinan Özen, Funda Arar, Demet Akalın, Seda Sayan ve Nilgün Belgün ziyaret etti.

“Kemiğindeki kırıklar nedeniyle ameliyat için biraz daha beklenecek”

Ziyaret sonrası konuşan Sinan Özen, “İlk günden bugüne takip ediyorum. Biraz daha sevindirici, güzel şeyler var. Tabi ki yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak takip ediliyor. Yani dua edeceğiz, inşallah iyi olacak. Şu an çok hassas bir noktada, oradan dönüşü güzel olduğu zaman iyi olacak. Umutlarımız, niyetlerimiz ve isteklerimiz bu şekildedir. Bir eşik vardı, o eşik atlatıldı. Kaburga kemiğindeki kırıklar ameliyat anlamında biraz daha beklenecek. Geçmişten olan rahatsızlığıyla alakalı olarak bir sıkıntı var onu da çözmeye çalışıyorlar. Eğer o eşiği bugün yarın atlatırsa her şey daha güzel olacak. Şu an da şu durumuna dua ediyoruz. Kızı Sezin hanımda, geçmişteki hastalığıyla alakalı olarak doktoru başındaymış. Onun verdiği bilgilere göre şu anda dün gece bir cevap verdi, o cevap da sevindirici” dedi.

“Ameliyattan dolayı diğer hastalığı nükseder diye korkuyorlar”

Funda Arar da, “Söyleyecek bir şey yok. Zaten yoğun bakımda, o yüzden çok bilgi de paylaşmıyorlar. Ben ailesini göremedim ama sadece yoğun bakım ünitesini ziyaret ettim. Daha önceki hastalığıyla alakası yok, düşmeyle alakalı bir durum var. Kaburgalarında kırık var, o yüzden ciğerlerinde de bir kanama meydana geliyor. Ameliyat riskliymiş, ameliyatla beraber hastalığı ağırlaşır nükseder diye bir korku var. Şu an bekleniyor” ifadelerini kullandı.

“Herkesten dua istiyoruz”

Erbil'i ziyaret eden bir diğer isim Demet Akalın ise, “Herkesten dua istiyoruz, bugün biraz daha iyiymiş, dün kötüymüş. Kızıyla görüştüm, tam gittiğim de mutlu haberi almış. Bugün biraz daha iyiymiş. Onu da kendime yordum iyi haberlerle geldim” şeklinde konuştu.

“Bugün daha umutlu gayet iyiye gidiyor”

Nilgün Belgün ise, “Durumu iyi bugün daha umutlu gayet iyiye gidiyor. Bende mutlu çıktım. Biz kendisini görmedik, uyutuluyor. Üniteye giremedik ama uzaktan gördük. Herkes konuşuyor, ilk eşi de orada, kızından da ondan bilgi aldım. Şu an da ben evime mutlu gidiyorum” diye konuştu.

Erbil'e ziyaretler sürüyor.

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker