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Ünlü mafya babası 'Whitey' cezaevinde ölü bulundu

Ünlü mafya babası 'Whitey' cezaevinde ölü bulundu
Ünlü mafya babası 'Whitey' cezaevinde ölü bulundu

ABD'de hayatı filmlere konu olan ünlü mafya babası James 'Whitey' Bulger, cezaevinde kaldığı hücrede ölü bulundu.

ABD'de filmlere konu olan ünlü gangster James 'Whitey' Bulger (89), Florida'daki bir hapishaneden West Virginia'da cezaevine nakledildikten kısa bir süre sonra hücresinde ölü bulundu. 

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından 16 yıldır aranan ‘Whitey' lakaplı mafya babası, 2013 yılında 11 cinayetten hüküm giymişti. Bulger'in neden öldüğü ise henüz açıklanmazken, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Boston'daki İrlanda mafyasının liderlerinden Bulger'in hayatı, The Departed (Köstebek) ve 2015 yapımı Black Mass (Kara Düzen) gibi birçok filme konu olmuştu.  

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