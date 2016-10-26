İzmir'in yeni yaşam alanı MaviBahçe Kent Meydanında ünlü manken Çağla Şikel'in gerçekleştirdiği söyleşiye İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. 'En Moda Sohbetler' isimli halka açık bir söyleşi yapan ünlü manken, hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. İyi bir anne olabilmek için sürekli mücadele ettiğini ifade eden Şikel, "Çocuklarımla fazla ilgilenen bir anneyim. Onlarla geçirdiğim her vakit çok değerli" dedi.

Şikel, "Bu konuda övünüyorum. Hafta içi beş gün yayın yapıyoruz. Yayından saat 12.00'de çıkıyorum. Bir saat spor yapıyorum. Çocuklarımı okuldan alıyorum. Onların gönlü ne isterse onu yapıyoruz. Çocuklarımla fazla ilgilenen bir anneyim. Onlarla geçirdiğim her vakit çok değerli. Çocuğumu parka götürdüm. Çocuk tek başına parkta oynuyor. Bu benim için çocuğumla geçirdiğim bir vakit sayılmaz. Ben eğer parkta çocuğumla birlikte oynayabiliyorsam, onunla sohbet edip, eğlenebiliyorsam. Çocuklarım 08.30'da uyuyor. Benim için 4 ile 8.30 arasında hayatımda her şeyin durduğu bir andır. Onlara iyi bir anne olabilmek için elimden gelenin fazlasını yapıyorum" diye konuştu.

Öz çekim ilgisi

Söyleşinin ardından ünlü manken ile fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler, adeta birbirleriyle yarıştı. Vatandaşlar, Şikel ile fotoğraf için kuyruğa girdi. Ünlü manken, tüm ziyaretçilerle fotoğraf çektirirken, bebeklere ve çocuklara özel ilgi gösterdi.