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Ünlü mankenler Forum Trabzon’da podyuma çıktı

Survivor güzelleri, Forum Trabzon’da Podyuma Çıkarken Edis ve Ozan Çolakoğlu da verdikleri konserle hayranlarını coşturdu.

Ünlü mankenler Forum Trabzonda podyuma çıktı

16 Ekim 2016 10:41

Trabzon'un alışveriş ve eğlence merkezi Forum Trabzon, moda ve müzik dünyasının isimlerini müşterileriyle buluşturdu. Forum Trabzon, Forum Fashion Week kapsamında Türk pop müziği sanatçılarından Edis ile Ozan Çolakoğlu'nin mini bir konserine ve moda dünyasının ünlü mankenleri Survivor yarışmacıları Ece Begüm Yücetan ve Merve Büyüksaraç’ın defilesine ev sahipliği yaptı. Trabzonlular, 12 markanın tanıtıldığı defilede mankenlere yoğun ilgi gösterirken daha sonra sahne alan Türk pop müziği sanatçılarından Ozan Çolakoğlu ve Edis’in mini konseri hayranlarını coşturdu.

Sanatçı Ediz, söylediği birbirinden coşkulu parçalarla hayranlarının yoğun ilgi odağı olurken konseri izleyenlerin o anlarıı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışmaları dikkat çekti. 

Etiketler: Edis, forum trabzon, konser, ozan çolakoğlu, podyum, trabzon, ünlü mankenler


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