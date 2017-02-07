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Ünlü modacıya İtalya’dan bir ödül daha

Başarıdan başarıya koşan genç modacı Emre Erdemoğlu, son koleksiyonu ile Berlin Fashion Week'te sağlam bir çıkış yakalayarak 'En Yaratıcı Koleksiyon' ödülünü aldı.

Ünlü modacıya İtalyadan bir ödül daha

07 Şubat 2017 10:39

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 2006 yılında düzenlenen EİB IV. Moda Tasarım Yarışmasından aldığı ödülle yıldızı parlayan ünlü modacı Emre Erdemoğlu’na İtalya'dan 2. kez ödül geldi. Ünlü modacı, 'En Yaratıcı Koleksiyon' ödülünü aldı. Yeni bir koleksiyon hazırlığı içerisinde olan Emre Erdemoğlu'nun, koleksiyonunu Haziran ayında Milano'da sunacağı kaydedildi. Türkiye'nin önde gelen sanatçılarına hazırladığı sahne kostümleriyle de büyük beğeni toplayan başarılı modacı Emre Erdemoğlu'nun Murat Boz, Kenan Doğulu, Gökhan Türkmen, Mabel Matiz, Mehmet Erdem, Ferhat Göçer, Soner Sarıkabadayı, Murat Dalkılıç gibi isimlerle çalıştığı ifade edilirken, ünlü modacı daha öncede İtalya’da Most Creative Collection" özel ödül almış ve dünyanın en iyi altı tasarımcısı arasına adını yazdırmıştı. Erdemoğlu yine Vogue İtalya ile iş birliği yaparak, Floransa'da özel bir lansman ile deri koleksiyonunu tanıtmıştı.

Etiketler: italya, ünlü modacı


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