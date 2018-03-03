Ünlü oyun şirketinde görev değişimi

Almanya merkezli bağımsız oyun geliştiricisi Crytek’in kurucusu ve CEO’su Cevat Yerli, görevini şirketin yönetici kadrosunda bulunan kardeşleri Faruk Yerli ve Avni Yerli’ye devretti. Şirket açıklamasına göre Faruk Yerli ve Avni Yerli, Crytek'in eş yönetim kurulu başkanı oldu. Crytek için stratejik hissedar olarak iş hayatına devam edeceğini belirten Cevat Yerli, bundan sonra Crytek’e farklı bir şekilde hizmet edeceğini açıkladı.

Cevat Yerli, yönetimdeki bu değişiklik ve verdiği karar üzerine ise şunları kaydetti: “Şirketin güçlü bir pozisyona gelmesi ile birlikte, son iki yılda yaptıkları liderlik ile birlikte gelen başarılarını tanımak için, CEO pozisyonunu Avni ve Faruk'a devretmek için en iyi zaman buydu. Neredeyse 20 yıl önce kurduğumuz şirketin CEO'su olarak çalışmaktan onur duydum ve bu zaman boyunca da Crytek’in sürekli yeni başarılar yakalamasına, kendini ve sektörü geliştirmesine şahit oldum. Crytek'e stratejik hissedar olarak yardımcı olmaya devam etmek için sabırsızlanıyorum ve yarının ne getireceğini görmek için çok heyecanlıyım. Şirketin Avni, Faruk ve geri kalan yönetici ekibin önderliğinde, aynı şekilde parlamaya devam edeceğinden de eminim."

Ayrıca Yerli 2017 sonbaharında alınan yatırımın şirketi güçlendirdiğini ve gelecekteki büyüme için sermaye kazandırdığını da belirtti.

Hunt: Showdown’un gelişimine devam edilecek

Yapılan açıklamaya göre şirket yönetiminde yaşanan bu değişiklik, Crytek’in yeni oyunu Hunt: Showdown’un geçtiğimiz hafta başarılı bir şekilde erken erişime açılmasının ardından gerçekleşti. Yönetimde yapılan bu değişikliğin ardından şirket, Cryengine’in geilştirilmesine ve Hunt: Showdown’un geliştirilip dağıtılmasına kaldığı yerden devam edecek.

Ayrıca hem Frankfurt hem de Kiev ofisleri şirketin ücretsiz çevrimiçi FPS oyunu Warface’i geliştirilmeye, Crytek İstanbul ofisi de başta Warface olmak üzere, proje ve operasyonların Türkiye ayağını yönetmeye devam edecekler.