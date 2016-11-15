Ünlü oyuncu Murat Aygeni gözüne kaçan kimyasal madde nedeniyle 3 gün boyunca karanlık odada yaşadı.

Ünlü oyuncu Murat Aygeni, Bodrum Masalı dizi setinde talihsiz bir kaza yaşadı. Gözüne temas eden kimyasal bir madde nedeniyle 3 gün karanlık odada yaşayan ünlü oyuncu bulanık gördüğünü açıkladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu Aygeni küçük bir kaza yaşadığını anlatarak, “Gözüme 1 hafta önce bir kimyasal madde kaçtı. Göz kapağımın içi ve altı yandı. 3 gün karanlık odada oturmak zorunda kaldım. Şu anda iyiyim. Biraz bulanık ama lens taktım bugün. Benim gözlerin zaten biraz bozuk. Hafif bulutlanma ve adaptasyon sorunu yaşıyorum”dedi.

Eren Ayhan

MUĞLA