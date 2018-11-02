Ünlü oyuncu Ahmet Kural savcılığa çağrıldı

Ünlü şarkıcı Sıla, dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek beraberlik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural'dan şikayetçi olmuştu. Kural'dan fiziki şiddet gördüğünü iddia eden sanatçı, 3 ay koruma kararı aldırmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada oyuncu Ahmet Kural ifadeye çağrıldı. Kural'ın önümüzdeki günlerde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelerek soruşturma savcısına ifade vermesi bekleniyor.

Bera Nur Çam - Yusuf Melikoğlu