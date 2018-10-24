Ünlü oyuncu Cem Özer'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama

Ünlü sunucu ve oyuncu Cem Özer, 12 gün önce Afyonkarahisar'daki film çekimleri sırasında kaza geçirip ayağını kırmıştı. Tedavi için İstanbul'a getirilen ünlü oyuncu özel bir hastanede tedaviye altına alınmıştı. Bugünde hastane yetkileri yazılı bir açıklama yaparak ünlü oyuncunun tedavi bitiminde epileptik atak geçirdiği ve tetkikler sonucu hava embolisi şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alındığını söyledi.

“Bir süre uyutularak yakından takip ve tedavi edilmesi planlanmıştır”

Hastaneden yapılan açılamada “12 gün önce sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmiş olan değerli sanatçı Cem Özer, 22.10.2018'de yara iyileşmesi için görmekte olduğu hiperbarik oksijen tedavisinin 5' inci seansı sonunda diğer hastaların çıkışından hemen sonra kabinden çıkmak üzereyken, idiyopatik epileptik atak(sara nöbeti) geçirmeye başlamış ve şuuru kapanmıştır. Anında yapılan müdahale ve MR, BT ve diğer tetkikleri sonucu akciğerde bül rüptürüne bağlı pnömotoraks sonucu gelişen hava embolisi şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınmış, bir süre uyutularak yakından takip ve tedavi edilmesi planlanmıştır” denildi.