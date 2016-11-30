Sarıyer’de bu sabah geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Erdal Tosun'un cenazesi Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ünlü sanatçının ölüm haberini alan ailesi hastaneye koştu. Haberi alan acılı aile gözyaşlarına boğuldu. Sanat camiasından bir çok isim Erdal Tosun'un eşi İlknur Tosun'a ve çocuklarına baş sağlığı dilemek için hastaneye akın etti.

Olayın ardından hastaneye gelen savcı, Erdal Tosun'un eşi İlknur Tosun'un ifadesini alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ünlü tiyatro oyuncusu Tosun'un cansız bedeni hastaneden çıkarılarak Zincirlikuyu mezarlığı gasilhanesine götürüldü.



Murat Horoz

