Diğer
Kategoriler

Ünlü oyuncu ilk adımı Samsun’da attı

2008’de Samsun’da çekilen ’Türk Usulü’ filmiyle ilk kez Türk seyircisi karşısına çıkan Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma Elles, ’Kanserle Hayatta Kal’ projesini de Samsun’dan başlattı.

Ünlü oyuncu ilk adımı Samsunda attı

04 Kasım 2016 20:33

Yakın bir zamanda annesini kanserden kaybeden Wilma Elles, Hayatta Kal Derneği’nin desteğiyle ’Kanserle Hayatta Kal’ projesini hayata geçirdi. Projenin onaylanmasıyla birlikte soluğu Samsun’da alan Elles, projenin ilk adımını Türkiye’de oyunculuk hayatına başladığı Samsun’dan attı. Projeyi hem annesi Veronika Elles’in anısına hem de kanserle mücadele eden insanlar için yapan Wilma Elles, ilk film ve ilk kanser projesinin Samsun’dan başlamasının tesadüf eseri olduğunu söyledi.

Kansere karşı klasik tedavileri destekleyen doğru beslenme ve yan tedaviler hakkında herhangi bir sistematik araştırma bulunmadığını düşünerek ’Kanserle Hayatta Kal’ projesini başlatan Elles, projeyle; kanser hastalarının deneyimlerini paylaştığı üç dilde hazırlanan anketle kanser olan hastaların hangi tedavi yöntemlerini kullandıkları, bitkisel ürün tüketenlerin nasıl etkilendiği, hangi bitkilerin kanserli hastalar için faydalı olup olmadığını ortaya koymayı hedefliyor. ’Kanserle Hayatta Kal’ projesinin araştırma ekibinde Hayatta Kal Derneği Başkanı Doç. Dr. Mutlu Vural da yer alıyor. Projeyi başlatmak için Ondokuz Mayıs Üniversitesine gelen Wilma Elles ilk olarak OMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak’ı ziyaret etti. Ardından Elles, Kemoterapi Ünitesindeki hastaları ziyaret ederek hastalarla bizzat anket yaptı. Anketten sonra bir hayranı Elles’e yaptığı tabloyu hediye etti. Anketlerin yapılmasında, Hayatta Kal Derneği Başkanı Doç. Dr. Mutlu Vural ve dernek araştırma ekibi de yer aldı.

Annesini yumurtalık kanserinden kaybettiğini söyleyen Wilma Elles, "Annem kansere yakalandığında kanser tedavisi üzerine birçok araştırma yapıtım. Bitkisel ve diğer yöntemler için birçok kitaplarda, internet sitelerinde çok fazla öneriler olduğunu gördüm. Hangi yönteminin doğru olduğunu araştırmak için böyle bir proje başlattık. Tıbbi müdahalelerinin yanında kanser hastalarının nelere başvurduğunu öğrenmek istedik. Bu konuda üç dilde hazırlanmış bir anket yaptık. Hastaların kanser karşısında neler yaptıklarını sistematik bir şekilde öğrenmiş olacağız. Bu anketi 10 bin kişiyle yapmayı hedefliyoruz. Araştırmamız sonucunda bu çalışmaları kamuoyuyla paylaşacağız. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz. Projemiz dün etik kurulundan onaylandı. İlk ziyaretimizi OMÜ’ye gerçekleştirdik. Benim Türkiye’de ilk filmimi burada çektim. ’Kanserle Hayatta Kal’ projesi de Samsun’dan başlıyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Burası beni çekti" açıklamalarında bulundu.

ÖĞRENCİLERLE SÖYLEŞİ YAPTI

Programın ardından Wilma Elles, OMÜ Gençlik Topluluğu’nun daveti üzerine "Sağlıklı Yaşam, Kanserle Mücadele" adlı söyleşiye katıldı. Söyleşiye Elles’in yanı sıra Prof. Dr. İdris Yücel ve Prof. Dr. Güzin Demirağ da konuşmacı olarak katıldı. OMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşide; OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan ve öğrenciler dinleyici olarak yer aldı.

Etiketler: Wilma Elles


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!