Yakın bir zamanda annesini kanserden kaybeden Wilma Elles, Hayatta Kal Derneği’nin desteğiyle ’Kanserle Hayatta Kal’ projesini hayata geçirdi. Projenin onaylanmasıyla birlikte soluğu Samsun’da alan Elles, projenin ilk adımını Türkiye’de oyunculuk hayatına başladığı Samsun’dan attı. Projeyi hem annesi Veronika Elles’in anısına hem de kanserle mücadele eden insanlar için yapan Wilma Elles, ilk film ve ilk kanser projesinin Samsun’dan başlamasının tesadüf eseri olduğunu söyledi.

Kansere karşı klasik tedavileri destekleyen doğru beslenme ve yan tedaviler hakkında herhangi bir sistematik araştırma bulunmadığını düşünerek ’Kanserle Hayatta Kal’ projesini başlatan Elles, projeyle; kanser hastalarının deneyimlerini paylaştığı üç dilde hazırlanan anketle kanser olan hastaların hangi tedavi yöntemlerini kullandıkları, bitkisel ürün tüketenlerin nasıl etkilendiği, hangi bitkilerin kanserli hastalar için faydalı olup olmadığını ortaya koymayı hedefliyor. ’Kanserle Hayatta Kal’ projesinin araştırma ekibinde Hayatta Kal Derneği Başkanı Doç. Dr. Mutlu Vural da yer alıyor. Projeyi başlatmak için Ondokuz Mayıs Üniversitesine gelen Wilma Elles ilk olarak OMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak’ı ziyaret etti. Ardından Elles, Kemoterapi Ünitesindeki hastaları ziyaret ederek hastalarla bizzat anket yaptı. Anketten sonra bir hayranı Elles’e yaptığı tabloyu hediye etti. Anketlerin yapılmasında, Hayatta Kal Derneği Başkanı Doç. Dr. Mutlu Vural ve dernek araştırma ekibi de yer aldı.

Annesini yumurtalık kanserinden kaybettiğini söyleyen Wilma Elles, "Annem kansere yakalandığında kanser tedavisi üzerine birçok araştırma yapıtım. Bitkisel ve diğer yöntemler için birçok kitaplarda, internet sitelerinde çok fazla öneriler olduğunu gördüm. Hangi yönteminin doğru olduğunu araştırmak için böyle bir proje başlattık. Tıbbi müdahalelerinin yanında kanser hastalarının nelere başvurduğunu öğrenmek istedik. Bu konuda üç dilde hazırlanmış bir anket yaptık. Hastaların kanser karşısında neler yaptıklarını sistematik bir şekilde öğrenmiş olacağız. Bu anketi 10 bin kişiyle yapmayı hedefliyoruz. Araştırmamız sonucunda bu çalışmaları kamuoyuyla paylaşacağız. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz. Projemiz dün etik kurulundan onaylandı. İlk ziyaretimizi OMÜ’ye gerçekleştirdik. Benim Türkiye’de ilk filmimi burada çektim. ’Kanserle Hayatta Kal’ projesi de Samsun’dan başlıyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Burası beni çekti" açıklamalarında bulundu.

ÖĞRENCİLERLE SÖYLEŞİ YAPTI

Programın ardından Wilma Elles, OMÜ Gençlik Topluluğu’nun daveti üzerine "Sağlıklı Yaşam, Kanserle Mücadele" adlı söyleşiye katıldı. Söyleşiye Elles’in yanı sıra Prof. Dr. İdris Yücel ve Prof. Dr. Güzin Demirağ da konuşmacı olarak katıldı. OMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşide; OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan ve öğrenciler dinleyici olarak yer aldı.