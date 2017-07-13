Diğer
Kategoriler

Ünlü oyuncu İpek Tenolcay’a sahnede sürpriz

Ünlü oyuncu İpek Tenolcay 48’inci doğum gününü Aydın’ın Efeler ilçesinde kutladı. Tenolcay, sahnede duygusal anlar yaşadı.

Ünlü oyuncu İpek Tenolcaya sahnede sürpriz

13 Temmuz 2017 10:14

Kadrosunda İpek Tenolcay, Mehmet Çepiç ve Tuğba Özay gibi ünlü isimleri barındıran,Kocamın Nişanlısı isimli tiyatro oyunu Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de sahnelendi. Efeler Belediyesi’nin tiyatro etkinlikleri kapsamında sahnelenen oyun seyirci tarafından büyük beğeni ile izlenirken, oyun sonunda oyuncu Mehmet Çepiç, oyuncu arkadaşı İpek Tenolcay’a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Oyun sonunda alkış tufanı arasında seyircileri selamlayan Kocamın Nişanlısı oyuncularından Mehmet Çepiç, "Bugün sevgili İpek’in doğum günü. Doğum gününü sahnede değerli seyircilerimizin önünde kutlamak istedim. Kendisine yeni yaşında sağlık, mutluluk, huzur ve başarı diliyorum" dedi.

Mehmet Çepiç’in bu jesti karşısında duygusal anlar yaşayan ünlü oyuncu İpek Tenolcay, "Bugün 48 yaşına giriyorum ve ilk defa sahnede böyle bir doğum günü kutluyorum. Oyuncular için kuşkusuz seyirciler çok önemlidir. Sizlerin karşısında böylesine güzel bir jest ile doğum günümün kutlanmasından dolayı ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Hem ekip arkadaşlarıma hem de bugün bizleri yalnız bırakmayan siz değerli seyircilerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Murat Uçkaç

Etiketler: doğum günü, İpek Tenolcay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!