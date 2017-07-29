Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, Munzur Gözeleri'ni gezdi

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun daveti üzerine ilk kez Ovacık ilçesine gelen sinema ve dizi oyuncusu Kanbolat Görkem Arslan, ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti. Burada, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Arslan, hayranlarıyla teker teker fotoğraf çektirdikten sonra Munzur Gözeleri'ni gezmeye devam etti.

Ovacık'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, "Gökkuşağını hissetmek istiyorsanız Ovacık'a gelin. Ovacık'ın havasını soluyun. Ovacık'ın insanlarıyla tanışın. Ovacık'ın suyunu için. Ovacık'ın muhabbetini edinin. Ovacık'a gelin" dedi.

Sidar Eren