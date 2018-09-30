İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ünlü oyuncu Kemal İnci vefat etti

Ünlü oyuncu Kemal İnci vefat etti
Ünlü oyuncu Kemal İnci vefat etti

Ünlü oyuncu Kemal İnci, İzmir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

İzmir'de ikamet eden 85 yaşındaki ünlü oyuncu Kemal İnci, Karşıyaka'da bulunan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eve gelen yakınlarının, yaşamını yitirdiğini tespit ettiği İnci'nin cenazesi, Örnekköy Mezarlığı gasilhanesine kaldırılırken, Kemal İnci'nin cenazesinin yarın Karşıyaka Şemikler Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği ifade edildi. 

Gezici tiyatrolarda çalıştıktan sonra Yeşilçam'a set işçisi olarak giren, 1964'te yönetmen olan ve çok sayıda filmde kamera karşısına geçen Kemal İnci, Yeşilçam filmlerindeki kötü adam rollerinin unutulmaz ismi Bilal İnci'nin de ağabeyiydi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.