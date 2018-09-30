Ünlü oyuncu Kemal İnci vefat etti

İzmir'de ikamet eden 85 yaşındaki ünlü oyuncu Kemal İnci, Karşıyaka'da bulunan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eve gelen yakınlarının, yaşamını yitirdiğini tespit ettiği İnci'nin cenazesi, Örnekköy Mezarlığı gasilhanesine kaldırılırken, Kemal İnci'nin cenazesinin yarın Karşıyaka Şemikler Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği ifade edildi.

Gezici tiyatrolarda çalıştıktan sonra Yeşilçam'a set işçisi olarak giren, 1964'te yönetmen olan ve çok sayıda filmde kamera karşısına geçen Kemal İnci, Yeşilçam filmlerindeki kötü adam rollerinin unutulmaz ismi Bilal İnci'nin de ağabeyiydi.