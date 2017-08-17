Ünlü oyuncu Kuzey Vargın son yolculuğuna uğurlandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek yetmezliği sonucu hayatını kaybeden ünlü sinema oyuncusu Kuzey Vargın'ın cenaze namazı Levent'te Afet Yolal Camii'nde öğle namazına müteakip olarak kılındı. Törene eşi Mücella Vargın, kızı Tuğba Vargın, Mehmet Aslan, Nuri Alço, Selda Alkor, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Törende, eşi Mücella Vargın ve kızı Tuğba Vargın taziyeleri kabul etti.

"Çok şey öğrendim ondan"

Usta oyuncu Kuzey Vargın'ın eşi Mücella Vargın çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Çok üzgünüm, çok şey öğrendim ondan teşekkür ediyorum. Nur içinde yatsın" dedi.

"Başımız sağolsun güzel bir dostumu kaybettim gerçekten"

Vargın'ın Türk sineması için çok değerli bir isim olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Nuri Alço, "Yeşilçam'ın gerçekten başı sağolsun Türk sinemasının çok değerli jönlerinden biriydi. Aslan gibi aslandı. Bileğini bükecek öyle yürekli bir insan yok. Yüreği de bileği de çok sağlam, çok güzel bir insandı. Çok dobraydı ve festivallerde hepimizi yere yatırırdı. Adana'da olsun Altın Koza'da Antalya'da olsun hayatı yaşamış, sinemanın içinde olan yaşayan bir insandı çok severdi sinemayı da güzel bir insandı zamansız gitti. Bu ara çok hakikaten üst üste geldi. Bizim yeşilçam krizi maalesef yapacak bir şey yok. En son hastalığında bile Marmariste evine ziyarete gittiğimde yine espri yapan espri yapmadan duramayan, hiç hastalığını umursamayan güzel bir insan. Çok anılarımız var tabi ki onunla yani anlatılacak çok şeyler var. Yaşanmış çok güzel şeyler var ama onlar yerinde kalıyor onların hayaliyle yaşıyoruz zaten şu anda. Geri vitesi olmayan çok güzel bir insan. Başımız sağ olsun güzel bir dostumu kaybettim gerçekten" dedi.

"Yaşarken sevgiyi, saygıyı, ilgiyi göstermek çok önemli işte bir çınar daha gitti"

Vargın'ın hem önemli bir oyuncu hemde yakın bir arkadaşı olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Selda Alkor, "Bu günlerde ne yapacağımzı şaşırmış vaziyetteyiz. Hayatı durdurmak mümkün değil, tutunaya çalışıyoruz ama ne kadar tutunabildiğimizi hepimiz görüyoruz. Teker teker gidiyoruz özellikle Yeşilçama ne kadar saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini bir kez daha anlıyoruz. İnsanlar öldükten sonra kıymetleri anlaşılması hiç bir şey ifade etmiyor. Bence yaşarken sevgiyi, saygıyı, ilgiyi göstermek çok önemli işte bir çınar daha gitti. Ayrıca özel arkadaşımızdı, eşimin arkadaşıydı karısı benim çok eski arkadaşımdı. Çok üzgünüm ama ne yapabilirim ki hepsi gidiyorlar, bizde gideceğiz, Sözün bittiği yer oluyor burası galiba. Kuzey'in bir şey yapmasına ve oynamasına gerek yoktu o tam bir sinema yüzüydü. İlk sinemaya geldiği zaman da öyleydi. Bence bir çok insanın beğenisini kazanmış halk tarafından çok sevilen iyi bir oyuncuydu. Ama ne yazık ki işte yok oluyoruz hayat bu genç, ihtiyar demiyor, götürüyor. Tabutu gördüm, dedim koskoca bir adam nasıl sığdı buraya dedim işte bizde sığacağız. Gözü açıp kapatana kadar hayat bitiyor. Açtığı zaman doğdu diyorlar, kapattığı zaman öldü diyorlar"diye konuştu. Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından Kuzey Vargın'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.

Doğan Can Cesur