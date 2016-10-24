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Ünlü oyuncu Meltem Cumbul: 'Kariyerimden önce asosyaldim'

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Meltem Cumbul, lise ve üniversite yıllarında asosyal olduğunu belirterek, “Okul hayatım boyunca insan ilişkilerinde çok başarılı olduğumu söyleyemem. Konservatuvar döneminde de çok fazla arkadaşım yoktu ve oldukça asosyaldim. Beni geliştirebilecek her alanda sabah akşam çalışarak bu pozisyona gelebildim” dedi.

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul: Kariyerimden önce asosyaldim

24 Ekim 2016 10:13

Yaşar Üniversitesi tarafından düzenlenen Contact 3. Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali, dünyanın farklı sinema okullarında yapılmış öğrenci filmlerini bir araya getirdi. Festivalde jüri üyeliği yapan ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Meltem Cumbul, Yaşar Üniversitesi öğrencileri ile gerçekleştirdiği söyleşide de eğitim hayatından mesleki gelişimine, yurt dışı deneyimlerinden oyuncuların çalışma koşullarının iyileştirilmesine kadar pek çok alandaki fikirlerini ve tecrübelerini paylaştı. Oyuncu Mehmet Ali Alabora’nın öncülüğünde kurulan Oyuncular Sendikası’nın genel başkanı da olan Cumbul, oyuncular ve tüm set çalışanlarının uzun saatler süren çalışma koşullarının iyileştirilmesi, taban fiyatın belirlenmesi, sendikal hakların korunması gibi alanlardaki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“Evden pek dışarı çıkmazdım”
Ortaokul ve lise yaşamı boyunca vasat bir öğrenci olduğunu belirten Cumbul, tutkuyla bağlı olduğu oyunculuk yeteneği sayesinde Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden birincilikle mezun olduğunu anlattı. Kendini ifade etmekte güçlük çeken, hatta asosyal biriyken kariyerinde nasıl bugünlere gelebildiğini anlatan oyuncu, “Ortaokul yıllarından itibaren derslerde yapmak istediğim şeyler hep çok farklıydı. Lise yıllarında dersleri kötü bir öğrenciydim. Kendimi ifade etmekte güçlük çekiyordum. Sadece dans ederken ya da şarkı söylerken ifade edebiliyordum. O dönemde insan ilişkilerinde de çok başarılı değildim. Üniversite birinci basamak sınavını bile ancak geçebildim ve genel yetenek sınavıyla Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandım. Üniversiteyi ise birincilikle bitirdim. Bu kadar vasat bir öğrencinin üniversiteyi birincilikle bitirebilmesinin tutkuyla bağlı olduğu bir işi seçmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Konservatuvar döneminde de çok fazla arkadaşım yoktu ve oldukça asosyaldim. Evden pek dışarı çıkmazdım. İşim gücüm okumak ve dinlemekti. Beni geliştirebilecek her alanda sabah akşam çalışarak bu pozisyona gelebildim” diye konuştu.

“Bana inanan insanlarla bir arada oluyorum”
Küçük yaşlardan itibaren iyi bir oyuncu olabilmeyi hayal ettiğini söyleyen Meltem Cumbul, “Yaptığımız işte çok çalışmak, vizyonunu açık tutmak, kendine güven duymayı sağlamak çok önemli. İyi bir oyuncu da özgüvensiz olabiliyor. İyi bir oyuncu olabilme hayalimi özgüvenimi yerle bir edecek kişilerle çalışmamayı tercih ederek, bana inanan ve güvenen kişilerle bir arada olmaya çalışarak gerçekleştirebildim” dedi.

“Oyuncunun eğitim alması şart”
Bir oyuncunun tek tip bir oyuncu olarak kalmaması için mutlaka eğitim alması gerektiğini söyleyen usta oyuncu, “Uzun vadeli çalışmalar yapmak isteyen bir oyuncu tek tip bir oyuncu olarak kalmak istemiyorsa mutlaka bir eğitim almalı. Bu eğitim usta çırak ilişkisi de olabilir, yönetmen oyuncu ilişkisi de olabilir, konservatuvar eğitimi de olabilir, türlü yönetmenlerle çalışarak da olabilir” dedi.
Cumbul’un jüri üyesi olarak da yer aldığı Contact 3. Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali’nde ödül alan filmler ve yönetmenleri ise şöyle:

- Yaşar Üniversitesi En İyi Kısa Film Ödülü: İsviçre'den Zoe Rossion - "Roger, Unknown Grandfather"

- Sony Ödülü ve Öğrenci Jürisi Ödülü: Sırbistan'dan Vidan Miljkovic - "My World"

- SenEDIT En İyi Öykü Ödülü: İsrail'den Tal Kantor - "In Other Words"

- Özel Mansiyon: Meksika'dan Jose Antonio Ayala Galindo - "Abduction" 

Etiketler: Ünlü oyuncu Meltem Cumbul


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