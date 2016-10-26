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Ünlü oyuncu Metin Yıldız'dan Başkan Murat Hazinedar’a destek

Ordu Dernekleri Federasyonu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın CHP Genel Merkezi tarafından disiplin kuruluna sevki konusunda basın açıklaması yaptı. Ordulu ünlü oyuncu Metin Yıldız da basın açıklamasına katılarak Murat Hazinadar'a destek oldu.


26 Ekim 2016 21:57

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın CHP Genel Merkezi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu’na sevki konusunda Ordu Dernekleri Federasyonu’ndan destek geldi. Konu ile ilgili basın açıklaması gerçekleştiren Ordu Dernekleri Federasyonu Başkanı Av. Ali Çelik, CHP Genel Merkezi’ne çağrıda bulundu. Çelik, "Her Türk vatandaşı gibi olduğu için Murat Hazinedar için yargıya intikal etmiş konular var bizler Türk yargısına yorum yapmak hadsizliğinde bulunmayız. Ama bir siyasi parti kendisiyle gurur duyduğumuz bir değerli hemşehrimizi disiplin kuruluna sevk ettiyse ve kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılmadıysa bizim gibi derneklerin görevi, hemşehrisinin arkasında durmaktır. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin yetkili kurullarına seslenmek istiyoruz. İstanbul’da sayıları yarım milyonu aşmış Ordulular olarak bir belediye başkanımız olduğu için gururluyuz. Hemşehrimizin disipline sevki için sitemlerimizi iletiyoruz. Bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapılamasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasına katılan Ordulu ünlü oyuncu Metin Yıldız ise Hazinadar'a destek vererek, "Son zamanlarda en hoşuma giden şey en azından iki darbe görmüş birisi olarak ben ülkedeki olumlu ve olumsuz gelişmeleri yakından takip ediyorum. Ayrıca birlik beraberlik söylemlerinden Kazlıçeşme ruhu dediğimiz şeyden son derece mutluyum ve artık hepimiz o ruhu taşıyoruz. Fakat birtakım gelişmeler canımızı sıkıyor. At izi it izine karıştı lafı çok doğru, katılıyorum buna. Gerçekten de birilerine bir şeyler söyleniyor, itham ediliyor suçlanıyor. Sürecin yargıya intikal etmesine bir şey söylemiyorum ama eğer yargıya gidecekse yargıda gerekli olan yapılacaktır. İşin o tarafına hiç girmiyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Murat Hazinedar’a güvendiklerini söyleyen oyuncu Metin Yıldız, “Murat Hazinedar başkanın içinde bulunduğu durumdan dolayı bir araya geldik bugün. Biz de bir değerlendirme yapacağız 'ne yapabiliriz' diye. Çünkü biz ona inanıyoruz, çocukluğumuzdan beri tanıyoruz. Beşiktaş ilçesi için yaptıkları da ortada. İlerisini de her zaman düşünüyor, daha iyisini yapabilmek için vatanına milletine hizmet etmeye çalışan bir adam. Meyve veren ağaç taşlanır derler ya sürekli bir karalama politikası izleniyor ona karşı. Kimin bu işten ne çıkarı var, kim ne için böyle şeyler söylüyor bilmiyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum, biz başkanımızın yanındayız, arkasındayız. Nerede durmamız gerekiyorsa oradayız. Ben de bunun için buradayım” dedi. 

Harun Basat
 

Etiketler: murat hazinedar


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