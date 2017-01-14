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Ünlü oyuncu Özge Borak annesi için dua istedi

Oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabına düştüğü notla yoğun bakımdaki anneannesi için dua istedi.

Ünlü oyuncu Özge Borak annesi için dua istedi

14 Ocak 2017 10:25

Güldür Güldür adlı programın kadrosundan ayrıldıktan sonra farklı bir yol seçen Özge Borak’tan üzücü bir haber geldi. Sosyal medya hesabında ailesiyle sık sık fotoğraflar yayınlayan Borak, bu defa anneannesiyle ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu. Anneannesinin yoğun bakımda olduğunu vurgulayan Özge Borak, hayranlarından dua istedi.

İşte Borak’ın o paylaşımı:
“Annemin Facebook’taki yazısını gören (Benim Facebook hesabım olmadığı için bilemiyorum), bizim arayıp haber verdiğimiz veya bir şekilde haberi olup da arayan, gelen, mesaj gönderen, alakadar olan herkese çok teşekkür ederiz. Güç buluyoruz sayenizde. Bu mesajı da “Neden haber vermedin?” diyecek olanlar için buradan yazmak istedim. İnsanlara aynı anda ulaşabileceğim tek yer şu an burası. Anneannem üç gündür yoğun bakımda, bizim de gidip, gelip kapıda beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Dualarınıza ihtiyacımız var.”


Etiketler: güldür güldür show, Özge Borak, sosyal medya


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