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Ünlü oyuncu Özge Borak’tan Güldür Güldür'e veda..

Ekranların sevilen programlarından Güldür Güldür Show'da şaşırtan veda.. Güzel ve başarılı oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada programa veda ettiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu Özge Boraktan Güldür Güldüre veda..

28 Eylül 2016 09:10

Komedi programı Güldür Güldür’de önemli skeçlerin altına imza atan sevilen oyuncu Özge Borak, programın yeni sezonunda yer almayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Güldür Güldür'de çok önemli işlere imza atan ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Özge Borak, programdaki rollerinde canlandırdığı karakterlerden yaptığı bir kolajı hesabından paylaştı ve şu duygusal notu düştü:

Uzun zaman aynı yolda yürüdük. Anıları biriktirdik. Bu sezon ben yokum ekipte. Yeni sezon çok yakında başlıyor. Ekip arkadaşlarıma bol şans, bol alkış diliyorum. Sizlere de iyi seyirler, bol bol kahkahalar.. Benden de öpücükler.. Yeni işlerde görüşmek üzere. Sevgiyle..  (Rıdvan Turşak)

 

RIDVAN TURŞAK

Etiketler: GÜLDÜR GÜLDÜR, Instagram, magazin haberleri, Özge Borak, özge borak güldür güldürden ayrıldı mı, veda mesajı


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