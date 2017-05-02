Ünlü Oyuncu Payidar Tüfekçioğlu Karaciğer Nakli İçin Donör Arıyor

Tiyatronun usta ismi Payidar Tüfekçioğlu'na karaciğer nakli yapılacak. Usta oyuncu için acil A veya 0 (Sıfır) grubu donör aranıyor.

OYUNCU ARKADAŞLARI SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Sinama ve tiyatro oyuncusu Payidar Tüfekçioğlu'nun çok ciddi sağlık problemleri yaşadığı ve karaciğer nakli yapılacağı ortaya çıktı. Usta oyuncuya karaciğer nakli yapılacağı ve donöre ihtiyacı olduğunu meslektaşları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

"SANAT DÜNYASINA DUYURULUR"

Ünlü oyuncunun meslektaşları sosyal medya hesaplarından "Payidar Tüfekçioğlu'na karaciğer nakli yapılacak. A veya 0 grubu donör aranıyor. Negatif veya pozitif. Sanat camiasına duyurulur" ifadeleriyle yardım istedi.

GÖNÜLLERİ FETHETMİŞTİ

Ünlü oyuncu son olarak TRT'de yayınlanan Yunus Emre dizisindeki Taptuk Emre rolüyle izleyicilerin gönlünü fethetmişti.

Kaynak: Haberler