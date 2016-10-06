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Ünlü oyuncu Pelin Öztekin bu poz ile kafaları karıştırdı

Verdiği kilolarla magazin basınının gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Pelin Öztekin, özel hayatıyla da gündem oluyor

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin bu poz ile kafaları karıştırdı

06 Ekim 2016 09:56

Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' komedi programıyla ün kazanan, aynı zamanda usta oyuncu Rasim Öztekin'in de kızı olan güzel oyuncu Pelin Öztekin sosyal medyadan paylaşılan bu pozu ile kafaları karıştırdı

'AŞK BİTTİ' DEMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde nişan atan Pelin Öztekin ve eski sevgilisi Kıvanç Arslan'ın arkadaşlarının evinde verdiği samimi poz kafa karıştırdı ve tekrar birlikteler yorumlarına yol açtı.

3 yıl devam eden ilişkileri sonunda nişanlanan Pelin Öztekin ve Kıvanç Baran Arslan geçtiğimiz günlerde ''aşk bitti'' diyerek dostça ayrılmışlardı

İlişkilerinin bitmesi hakkında ‘arkadaş olduk, aşk kalmadı’ diyen Öztekin, basına yansıyan son fotoğrafıyla kafaları karıştırdı.

PELİN ÖZTEKİN, KIVANÇ BARAN ASLAN İLE AYRILMADI MI?

Öztekin ile Baran'ın sosyal medyaya yansıyan son fotoğrafları ise kafaları karıştırdı.
Arkadaşlarıyla toplanan ünlü oyuncuların evde verdikleri samimi poz sosyal medyada yayıldı. Poz sonrası görüldüğü kadarıyla ikili arasındaki buzlar erimiş. (Rıdvan Turşak)

 

RIDVAN TURŞAK 

Etiketler: AYRILDILAR, BARIŞTILAR, Kıvanç Baran Arslan, magazin haberleri, nişan, pelin öztekin, SAMİMİ POZ


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