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Ünlü Oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti | Yakup Yavru kimdir?

Ünlü Oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti | Yakup Yavru kimdir?
Ünlü Oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti | Yakup Yavru kimdir?

25. Adana Film Festivali için Adana'da bulunun ünlü oyuncu Yakup Yavru, açılış töreni sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

25. Adana Film Festivali için Adana'da bulunun ünlü oyuncu Yakup Yavru, açılış töreni sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yakup Yavru kimdir?

Yakup Yavru, 1952 yılında Amasya'da doğdu. Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra birçok şehirde görev aldı. Öğretmenlik yaptığı dönemde tiyatro ile de ilgilenmeye başlayan Yakup Yavru, “Bana Sevgiyi Anlat” isimli dizi ile oyunculuk kariyerine başladı. “Böyle Mi Olacaktı?”, “İkinci Bahar”, “Marziye”, “Unutabilsem”, “En Son Babalar Duyar”, “Kınalı Kar”, “Mihriban”, “Geniş Aile”, “Papatyam” gibi televizyon yapımlarında yer alan Yavru birçok reklam filminde de yer aldı. Yakup Yavru ayrıca; “Babam ve Oğlum”, “Kutsal Damacana”, “Recep İvedik”, “Destere”. “Ceberrut”, “Baş Belası”, “Benzersiz”, “Aşka Geldik”, “Kiraz Mevsimi” gibi filmlerde de rol aldı.
 

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