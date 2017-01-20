Yasemin Allen, "Bir süre Los Angeles'ta yaşayacağım. Oyunculuk eğitimi alacağım" dedi. 27 yaşındaki güzel oyuncu, "Ne zaman dönerim ben de bilmiyorum. Ama dizi sektörü biraz yordu, uzaklaşıyorum" ifadelerini kullandı. (Posta)

Yasemin Allen kimdir? Yasemin Allen hayatı

İlkokulu Türkiye’de okuyan güzel oyuncu 11 yaşında Avusturalya’ya annesi ile birlikte yerleşti.

Liseyi orda okudu. Liseyi bitirdikten sonra Queesland Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü kazandı.

2008 yılında yapılan L’Oreal Yeni Yüz yarışmasının finalisti oldu. Yine 2008 yılında annesiyle birlikte Türkiye’ye geri döndü. Yasemin Allen Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi.

2008 yılında çekilen ve ilk dizisi olan Elif adlı dizide başrol oynamıştır. Onur Tuna ile sevgili oldular. 2013 yapımlı Aşk ve Su filminde başrol oynadı.

Daha sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde Fatma Haseki Sultan karakterini canlandırdı. 2014 yılında ise Şeref Meselesi adlı dizide oynadı.

Yasemin Allen’in rol aldığı dizi ve filmler:

2016 46 Yok Olan

2014 Şeref Meselesi

2014 Muhteşem Yüzyıl

2013 Merhamet-Irmak

2013 Su ve Ateş

2011 Hayat Devam Ediyor-Pelin Akça

2010 Yerden Yüksek

2009 Kavak Yelleri

2008 Elif -Elif