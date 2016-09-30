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Ünlü oyuncular babalarını aynı gün toprağa verdi

Sinema oyuncuları Tarık Tarcan ve Burak Satıbol, aynı gün babalarını toprağa verdi.

Ünlü oyuncular babalarını aynı gün toprağa verdi

30 Eylül 2016 16:20

Ünlü sinema oyuncusu Tarık Tarcan’ın babası 83 yaşındaki Mehmet Semih Tarcan, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bursalı ünlü oyuncu Burak Satıbol da babası Faruk Satıbol’u kaybetti. Bursalı iki oyuncunun babaları, Emir Sultan Cami’de Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Mehmet Semih Tarcan, Emir Sultan Mezarlığında toprağa verilirken Faruk Satıbol ise Hamitler Mezarlığında torağa verildi. Ünlü oyuncu Burak Satıbol, bugün vizyona giren Bir Baba Hindu filminin galasını yarın akşam Bursa’da yapacaktı.


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