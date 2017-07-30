Ünlü oyuncular kelebek hastalığına dikkat çekti

Üsküdar Belediyesi “Farkındayız” projesi kapsamında kelebek hastalığına dikkat çekmek amacıyla kelebek hastası çocuklar ve ünlü isimleri bir araya getirdi. Çalışanlarının down sendromlu gençlerden oluştuğu Tebessüm Kahvesi’nde düzenlenen etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Adını Sen Koy” adlı dizinin oyuncuları Erkan Meriç, Hazal Subaşı, Umut Aksoy, Ali Oğuz Şenol gibi isimler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kelebek hastası çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlikte katılımcılara kelebek hastalığı hakkında bilgiler verilerek, toplumun hastalık hakkında bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi. Ardından etkinlikte oyuncu Erkan Meriç ve down sendromlu Cemal Demircioğlu için doğum günü pastası kesildi. Etkinliğe katılan oyuncular adına Üsküdar’a dikilen fidanların sertifikasını ise Başkan Türkmen, oyunculara takdim etti. Programda ünlü oyuncular ve hayranları ellerini rengarenk boyalarla boyayarak hatıra duvarına el izlerini bıraktı. Etkinlikte ayrıca kelebek hastası vatandaşların kullanabileceği ilaçlar da hastalara ulaştırılmak üzere toplandı.

“İnsanların yanında olmak durumundayız diye yüksek sesle haykırma projesidir”

Kelebek hastalığına dikkat çekilen etkinliğin insanların yanında olunduğunu hissettirmek adına büyük bir değer taşıdığını ifade eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Toplumda bazı rahatsızlıklar var. İnsanlar ne yazık ki o hastalıklarla barışık yaşamak durumundalar. Bunlardan bir tanesi de kelebek hastalığı ama toplumumuz bu hastalığın ne olduğunu, insana nasıl bir sıkıntı yaşattığını bilmiyorlar. Halbuki bu hastalığa sahip olan çocukların aileleri için çok zor. İşte bu zor durumu, toplumun bu ailelerin yanında olması gerektiğini, topluma bu duyarlılığı aşılamak adına bir proje geliştirdik. Bu günde burada bazı sanatçı dostlarımız, siyasilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bu hastalığa dikkat çekmek, bunun farkındalığını insanlara öğretmek için güzel bir proje. Rahatsızlığı olan insanların yanında olmak durumundayız diye yüksek sesle haykırma projesidir bu” dedi.

“Hastalıklara sayı çoğaldığı zaman daha fazla dikkat edilmeye başlıyor”

Kelebek hastalığını yaşayan insanlara karşı empati kurabilmek gerektiğini dile getiren oyuncu Umut Aksoy ise, “Gerçekten insanların hassasiyetleri çok iyi, çok güzel, bu beni çok sevindiriyor. İnsanların empati kurabildiklerini gördüğümüz zaman daha fazla umutlu oluyoruz. Genelde böyle hastalıklara sayı çoğaldığı zaman daha fazla dikkat edilmeye başlıyor. Bu büyük bir sıkıntı, sayı üzerinden değerlendirmemek gerekiyor hiçbir şeyi. Böyle organizasyonları sürekli olarak yapmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Tunç Öcal’ın sevilen şarkıları seslendirdiği konserle sona erdi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ



