İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ünlü oyuncunun ağabeyi 'yankesicilik'ten tutuklandı

Ünlü oyuncunun ağabeyi 'yankesicilik'ten tutuklandı
Ünlü oyuncunun ağabeyi 'yankesicilik'ten tutuklandı

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yankesicilik yapan ve daha sonra polise teslim olan ünlü bir komedi oyuncusunun ağabeyi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ünlü oyuncunun ağabeyi 'yankesicilik'ten tutuklandı - Foto Galeri

Olay, 9 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, otobüsle Ankara'ya gelen M.Ş., bagajlarını alırken parasının çalındığını fark etti. Daha sonra polise giden M.Ş., 600 lirasının çalındığına dair ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerindeki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin daha önce benzer suçlardan sabıkası bulunan Yavuz S. olduğunu tespit etti. Ünlü bir komedi oyuncusunun ağabeyi olan Yavuz S., olaydan 1 gün sonra polise teslim oldu. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavuz S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaydan günler sonra Yavuz S.'nin AŞTİ'de yankesicilik yaparken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yavuz S.'nin yüzünü gizlemek için siyah şapka taktığı ve yankesicilik yaptıktan sonra otobüsün arkasından çıktığı görülüyor.

Mitingde 'yankesicilik'ten tutuklanmıştı 

Öte yandan Yavuz S., 24 Mart'ta da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Trabzon mitinginde, İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik'in 1600 lirası ile 400 dolarını çaldığı iddiasıyla Ankara'da yakalanıp, tutuklanmıştı. Yavuz S.'nin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ve bu olayla ilgili davanın da sürdüğü öğrenildi.  

Seyid Fatih Poyraz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.