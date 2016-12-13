Antalya’da özel bir hastanede 13 bin TL’ye ameliyat olan Özden Akgün, ihtiyaç kredisi çekerek en büyük hayali fazla kilolarından kurtuldu. 5 aylık sürede çektiği tartının fotoğraflarından albüm yapmak isteyen Akgün, ünlü oyuncu Pelin Öztekin’den etkilenerek kilo vermeye karar verdiğini söyledi.

"Ayak numaram 40’dan 37’ye düştü"

Akgün, 5 ay önce tüp mide ameliyatı olduğunu belirterek, "Midemin 4’te 3’ünü aldılar. Antalya’da özel bir hastanede ameliyat oldum. İhtiyaç kredisi çektim. 14 bin TL çektim. Ameliyat masraflarımda kullandım. 3 yıl ödeyeceğim. Her ay 650 TL ödeyeceğim. Hayatımı çok kötü yönde etkiliyordu gerçekten. Yürürken, nefes alırken. Düğünde bir partide eğlenirken beni çok rahatsız ediyordu. İstediğim kıyafeti alamıyordum. Mağazaya gittiğim zaman en büyük beden bana olmuyordu. Ameliyat olmaya karar vermem kıyafetlerin üzerime olmamasıydı. Alışverişlerimi büyük beden mağazasından yapıyordum. Yaşıtlarım gibi giyinemiyordum. 46 bedenden 36 bedene düştüm. 12 beden düştüm 5 ayda. Hiçbir eşyam olmuyor, dolabımı sıfırdan yeniledim. Ayaklarım bile küçüldü. Ayak numaram 40’dan 37’ye düştü" dedi.

Çocuk yaşta obez olmadığını belirten Akgün, "Zaman ilerledikçe hızlı kilo almaya başladım. Spor yaparak aldığım kiloları verememeye başladım. Az kilo veriyordum ama yine kilo almam devam ediyordu. Geri aldığım için kiloları ameliyat olmak zorundaydım" ifadelerini kaydetti.

"1 buçuk İskender Kebabı yiyordum"

Kilolu döneminde canı sıkıldıkça yemek ve abur cubur yediğini ifade eden Akgün, "Bir oturduğumda 1 buçuk İskender Kebabı yiyordum. Karnımın aç olduğundan değil, canım sıkıldığı için yemek yiyordum. Sürekli ağzım dolu oluyordu. Düzenli beslenmiyordum" şeklinde konuştu.

Ameliyattan memnun olduğunu belirten Akgün, "Ameliyat olmak isteyenlere tüp mide ameliyatını tavsiye ederim" dedi.

Ameliyattan 2 saat sonra ayağa kalktığını kaydeden Akgün, "Açık bir yaram olmadı. Kolay bir ameliyat. Yakınlarım son halime inanamıyor. Çok kısa sürede kilo verdim ben bile alışamadım vücuduma. Asitli içecek kullanamıyorum" şeklinde konuştu.

"Bu sefer bolluktan şikayetçi oldum"

En büyük hayalinin mağazaya gidip en küçük beden istemek olduğu belirten Akgün, "Ameliyatla bu hayalim gerçekleşti. En küçük beden bana bol geldi. Bir şey alamadan çıktım. Bu sefer bolluktan şikayetçi oldum. Bolu daraltmak kolay ama kiloluyken elbisenin içine girmek imkansız" dedi.

Ergin Yıldız