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Ünlü piyanist Blet’den konser öncesi İsrail’i boykot çağrısı

Fransız besteci ve piyanist Stephane Blet, Sivas’ta düzenlenen konser öncesi Filistin için İsrail’i boykot çağrısı yaptı.

Ünlü piyanist Bletden konser öncesi İsraili boykot çağrısı

23 Aralık 2017 21:44

Ünlü piyanist ve besteci Stephane Blet Cumhuriyet Üniversitesinin davetlisi Sivas’a geldi. Bugün akşam Üniversite Kültür Merkezi’nde konser veren Blet, konser öncesi yaptığı konuşmada Filistin için İsrail’i boykot çağrısı yaptı. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen konseri başta Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız olmak üzere çok sayıda bürokrat, akademisyen ve öğrenci takip etti. Konser öncesi Yıldız bir konuşma yaptı. Yıldız konuşmasında Kudüs’ün kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, “Bugün sanat konuşacak burada. Biz fazla konuşmayacağız. Cumhurbaşkanımız Kudüs kırmızı çizgimizdir demişti. Evet Kudüs kırmızı çizgimizdir. Kudüs’ü İstanbul’dan, Edirne’den ayırmayız” dedi.

İSRAİL’İ BOYKOT ÇAĞRISI

Konseri öncesi konuşan Blet, İsrail’i boykot çağrısında bulunarak, “Türklerle gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü Siyonizm’in ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. İblise karşı savaşıyoruz. Bu nedenle çok ciddi bir boykot ortaya koymamız lazım. Yoksa Filistinli kardeşlerimizi öldürmeye devam edecekler. Yarın da sıra bize gelecek. Eminim ki beraber kazanacağız. Tek bir kuruş onlara vermememiz lazım. İnternette listeler var. Onların ürünlerini kullanmayalım” dedi.

Ünlü Piyanist besteci Stephane Blet konserinde Türk-Osmanlı rapsodisini çalarken ardından yeni bestesi olan Filistin’i ilk kez dinleyenler ile buluşturdu. Konser müzikseverler tarafından yoğun beğeni aldı. Ünlü sanatçı ayakta alkışlandı.

Onur Erden - Veysel Korkmaz

 

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