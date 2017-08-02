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Ünlü popçu Sıla, Ayvalık’ı salladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ünlü pop şarkıcısı Sıla “Heybeden Şarkılar” adını taşıyan konseriyle yaklaşık 3 bin Ayvalıklı ya unutamayacakları bir gece yaşattı.

Ünlü popçu Sıla, Ayvalıkı salladı

02 Ağustos 2017 08:44

Ayvalık Belediyesi’ne ait Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşen konserde biletlerin 75 ile 130 lira arası satıldı.
Sıla hayranlarının hınca hınç doldurduğu iki bölümden oluşan konserde, sanatçı Sıla Gençoğlu sahne performansıyla gönülleri fethetti.
Yaklaşık 30 şarkısını seslendiren sanatçı Sıla, yaklaşık 2 saat sahnede en güzel şarkılarını Ayvalıklılar için seslendirdi.
Ünlü popçuya şarkılarını seslendirirken, Açık Hava Tiyatrosunu dolduran binlerce hayranı eşlik etti.
2013 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde gerçekleşmesi planlanan bir konserinin kötü hava koşulları nedeniyle iptal edilmesinin ardında, bağlı bulunduğu organizasyon şirketinin rektörlüğün resmi araçlarına haciz koydurtması nedeniyle Sıla’nın oldukça üzgün olduğu gözlendi.
Ünlü popçu Sıla, seyircilerin arasında bulunan, üzerinde kendisinin fotoğrafı ve ‘Seni Seviyorum Sıla’ yazılı tişörtlü küçük bir çocuğu sahneye davet ederek dakikalarca sevdi ve tişörtüne imzasını atmayı da ihmal etmedi.
 

Suat Salgın
 


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