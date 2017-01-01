Diğer
Kategoriler

Ünlü popçu, yeni yıla Sakarya'da girdi

Ünlü popçu Emre Kaya, yeni yıla Sakaryalılarla girdi. Geceye özel diktirdiği el işlemeli sahne kostümü ve dansçılarının şovu ile dikkat çeken Kaya, performansı ile izleyenleri coşturdu.

Ünlü popçu, yeni yıla Sakaryada girdi

01 Ocak 2017 12:22

Ünlü popçu Emre Kaya yeni yılda en güzel şarkılarını Sakaryalı hayranları için seslendirdi. Sesi ve yorumu kadar sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Kaya, yeni yıla özel diktirdiği el işlemeli yeleği ve onu kombinleyen sahne kostümü ile hayranlarının karşısına çıktı. 'Dın Dın', 'Yapboz', 'Esaret', 'Apayrı', 'Teşekkür Ederim', 'Benimsin' ve 'Sorma' gibi dillerden düşmeyen eserlerini sevenleriyle birlikte seslendiren Emre Kaya, saat 24.00'e yaklaşırken geriye sayımı, mekanı dolduran sevenleriyle yaptı. Konuklarına müzik ve dans dolu unutulmaz bir gece yaşatan Emre Kaya, gecenin sonunda hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

Yeni yılda dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasını dileyen Emre Kaya, "2016 acı tatlı anılarla geçti. En acı anı ise 15 Temmuz gecesi yaşananlardı. Şükürler olsun ki ülkemizin dört bir yanında hep birlikte milletçe kenetlendik ve Cumhuriyetimize sahip çıktık. Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu dosta düşmana gösterdik. Dilerim böylesi acılar bir daha yaşanmaz. 2017'nin tüm dünyada barış ve kardeşliğe vesile olmasını dilerim" dedi.

İşletme yetkilileri ise, gecenin sonunda ünlü sanatçıya teşekkür ederek, "Mekanımızda bir yıldız ağırlamanın gururunu yaşadık. 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı', iki kez 'Yılın En İyi Bestecisi' ve 'Yılın En İyi Pop Şarkıcısı' ödüllerinin hakkını veren Emre Kaya, sesi ve şarkılarının yanı sıra üstün sahne performansı ile de konuklarımıza unutulmaz bir yeni yıl gecesi yaşattı" dediler. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç