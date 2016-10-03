Ünlü radyo programcısı Cem Arslan, Beyoğlu'nda çalıştığı radyodan ayrıldığı sırada önce sözlü tacize, ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Sırtından bıçakla yaralanan Arslan, yoldan geçen bir araçla hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi hastanede yapılan Arslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırının Müge A. isimli bir kadın tarafından yapıldığı öğrenildi. Radyo programcılarını kendisine takıntı haline getirdiği iddia edilen saldırgan, olaydan kısa süre sonra yakalandı.

Olaya tanık olan Aydın Özcan, “Polis, polis' diye bir ses duyduk. Tanıdığımız bir ağabeyimiz. Bir bayan arkadan bıçaklamış. Burada bir kargaşa oldu, polis geldi. Buradan da hastaneye kaldırıldı” dedi.

"Bundan önce de radyo programımızda çalışan başka arkadaşlarımıza da ve bir kez daha Cem Arslan'a böyle bir saldırı olmuştu"

Arslan'ın mesai arkadaşı Serdar Gökalp ise, “Olay anında orada değildim. Arkadan bir saldırı. Birkaç kez deniyor. Şükürler olsun ki üzerinde kalın bir mont, onun altında da başka bir şey vardı. Ucuz atlattık diyebiliriz. Bundan önce de radyo programımızda çalışan başka arkadaşlarımıza da ve bir kez daha Cem Arslan'a böyle bir saldırı olmuştu. Bundan sonra inşallah böyle şeyler olmayacak. Saldırının hususi bir sebebi yok. Farklı çalışma arkadaşlarımıza da böyle saldırılar oldu” diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Murat Solak

İSTANBUL