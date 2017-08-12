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Ünlü reklamcı Tuğrul Süer son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Beşiktaş’taki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü reklamcı ve yönetmen Tuğrul Süer (61), son yolculuğuna uğurlandı. Süer’in cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Ünlü reklamcı Tuğrul Süer son yolculuğuna uğurlandı

12 Ağustos 2017 14:44

İstanbul Beşiktaş Levazım Mahallesi’ndeki evinde önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü reklamcı Tuğrul Süer için Zincirlikuyu'da cenaze töreni düzenlendi. Törene, Süer’in ailesinin yanı sıra arkadaşları, yakınları ve dostları katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede, yakınları tabutunu okşayarak ağladı. 

Uluslararası reklamcılık yarışması Epica Awards ödüllü Tuğrul Süer için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından helallik alınarak dua edildi. Daha sonra Süer’in tabutu yakınları tarafından omuzlara alınarak Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

Epica ödülünü kazanmış sayılı Türk sanat yönetmenlerinden biri olan Tuğrul Süer’in en önemli kampanyalarından birinin “İnsan görmek istediğini görür” kampanyası olduğu öğrenildi. 

Doğan Can Cesur


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