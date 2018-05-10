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Ünlü ressam Remzi Taşkıran’ın 35 tabloluk 'İstanbul ve Anadolu Resimleri' sergisi Ankara’da

Türkiye’nin önde gelen ressamlarından Remzi Taşkıran’ın en ünlü 35 tablosu 11 Mayıs-14 Haziran 2018 tarihleri arasında 'İstanbul ve Anadolu Resimleri' adıyla İncek Loft Art Gallery’de sergilenecek.

Ünlü ressam Remzi Taşkıranın 35 tabloluk İstanbul ve Anadolu Resimleri sergisi Ankarada

10 Mayıs 2018 13:19

Türkiye’nin önde gelen ressamlarından Remzi Taşkıran’ın en ünlü 35 tablosu 11 Mayıs-14 Haziran 2018 tarihleri arasında ‘İstanbul ve Anadolu Resimleri’ adıyla Akfen İnşaat tarafından hayata geçirilen ve yaşamın başladığı İncek Loft projesinde yer alan İncek Loft Art Gallery’de sanatseverlerin ilgisine sunulacak. Tüm sanatseverlerin davetli olduğu serginin açılışı 11 Mayıs Cuma akşamı İncek Loft Art Gallery’de gerçekleştirilecek. 

"35 tablo ilk kez bir araya geldi" 

Düzenlenecek sergi hakkında bilgi veren Küratör Rahmi Çöğendez, Remzi Taşkıran’ın Türkiye’nin önde gelen ressamlarından birisi olduğunu söyleyerek, kendisini ilk defa bu kadar çok eserinin tek çatı altında sergilendiğine dikkat çekti. 

Remzi Taşkıran’ın yöresel izlenimlere dayalı olarak özellikle Anadolu’nun değişik köşelerinden peyzaj ve insan figürlerini özgün şekilde resimlerine yansıttığını belirten Çöğendez, "Değerli ressamımızın en yoğun eser bütününü Ankara’da İncek Loft Art Gallery ile sanatseverlere sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sanatseverleri 14 Haziran’a kadar galerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.  

 

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