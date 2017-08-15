Ünlü ressama şırıngayla saldıran çocuk yakalandı

Ünlü ressam Pınar Du Pre, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Taksim Meydanı’nda yürüdüğü sırada yerde oturan 10 yaşlarındaki bir çocuğun kendisine bir şey batırdığını, ardından kaçtığını iddia etmişti. Bir süre sonra batırılan iğne nedeniyle kendisinden geçtiğini öne süren ünlü ressam, yaşadıklarını sosyal medyada paylaştıktan sonra olaya ilişkin birçok kesimden tepki gelmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekiplerinin çalışmaları sonucunda ünlü ressama şırıngayla saldırdığı iddia edilen 2007 doğumlu Suriyeli Z.A. muhafaza altına alınarak Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Z.A.’nın Çocuk Büro Amirliği’nde kendisine gösterilen ünlü ressamı fotoğrafından tanıdığı ancak hakkındaki iddiaları reddederek, “Ben bir şey yapmadım. Yediği bir şey dokunmuş olabilir” dediği öğrenildi.

Cezai ehliyeti olmadığı için hakkında bir işlem yapılmayan Z.A., ailesine teslim edilmek üzere karakoldan çıkarıldı. Z.A. basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Oğuzcan Yazar - Başak Akbulut