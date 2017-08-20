Ünlü sanatçı Bülent Ortaçgil’in evini soyan hırsızlar kamerada

Beykoz Kanlıca Mahallesi’nde son günlerdeki hırsızlık olayları mahalle sakinlerini canından bezdirdi. 20 gündür artan hırsızlık olaylarının üzerine vatandaşlar hırsızların güvenlik kamerasından aldıkları fotoğraflarını mahallenin sokaklarına astı.

Mağdur olduğunu söyleyen Fahri Çakmakkan, “Devletimizden yardım istiyoruz. Hırsızlar genelde sabah namazı vakitlerinde giriyorlar. Mutlaka yardımcıları oluyor. Bir kişi evin içerisine girerken öteki iki tanesi aşağıda bekliyor. Ben 3 hırsız ile nasıl mücadele edebilirim. Bende güvenlik kamerası şirketim var. Etrafa her yere kamera takmamıza rağmen yine de giriyorlar. Sokaktan kaçarken adım adım görüntüsü var hırsızların elimizde. Ama maalesef bir sonuç elde edemiyoruz. Son 20 gün içerisinde en az Kanlıca’da 6 yer soyuldu. Genelde yaptıkları şu yan gece evde kimse yokken giriyorlar ya da sabaha karşı uyuşturucu gaz sıkarak insanları bayıltıp o şekilde sokuyorlar. Hırsızlık olayından sonra evimin etrafına jiletli tel yaptırdım. Alarm taktırdım, kapıların kilitlerini değiştirdim. Camlara korumalık taktırdık. Ama bu şekilde kendi evimizde cezaevinde yaşarmış gibi ve bu sıcakta camı açmadan yaşamak çok zor” dedi.

Ünlü sanatçı Bülent Ortaçgil’in evine girdiler

Türk müziğinin usta ismi Bülent Ortaçgil'in de evine giren şahısları, ünlü sanatçı teşhir etti. Ortaçgil, şahısların fotoğraflarını kapısına asarken, Ortaçgil'in eşine ait ziynet eşyalarının evinden çalındığı söylenmişti.

Hırsızlar güvenlik kamerasında

Kanlıca’da bulunan evlere giren hırsızların görüntüleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sokak üzerinde yürüyen 3 şahsın evden aldıkları kadın çantasının ellerinde olduğu görülüyor. Yüzlerini gizlemeyen şahısları polis her yerde arıyor.

Mustafa Biçer