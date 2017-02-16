Diğer
Kategoriler

Ünlü sanatçı Emre Kaya’nın acı günü

Ünlü popçu Emre Kaya’nın dedesi Vahet Kaya, Ankara’da geçirdiği kaza sonucu vefat etti.

Ünlü sanatçı Emre Kayanın acı günü

16 Şubat 2017 15:37

Ünlü popçu Emre Kaya’nın ‘Dın Dın’ isimli şarkısının ilham kaynağı olan dedesi Vahet Kaya Ankara’da geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Dedesinin kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan ünlü besteci, müzisyen ve sanatçı Kaya, üzücü haberi twitter hesabı üzerinden sevenleri ile paylaştı. ‘Sevdiğin birisini kaybetmek ne acıdır. Dedem nur içinde yat’ şeklinde twit atan Kaya’ya, sanatçı dostları ile çok sayıda hayranı başsağlığı mesajı yolladı.

Çocukluğunda ‘Sana dın dın çalayım mı?’ diyerek şarkı mırıldandığı dedesinin vefat haberiyle büyük acı yaşayan Emre Kaya’nın, çok sevilen şarkısına, dedesiyle aralarında olan güçlü sevgiden dolayı ‘Dın Dın’ adını verdiği öğrenildi. 

Etiketler: ankara, emre kaya, trafik kazası, Vahet Kaya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!