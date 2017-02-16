Ünlü popçu Emre Kaya’nın ‘Dın Dın’ isimli şarkısının ilham kaynağı olan dedesi Vahet Kaya Ankara’da geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Dedesinin kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan ünlü besteci, müzisyen ve sanatçı Kaya, üzücü haberi twitter hesabı üzerinden sevenleri ile paylaştı. ‘Sevdiğin birisini kaybetmek ne acıdır. Dedem nur içinde yat’ şeklinde twit atan Kaya’ya, sanatçı dostları ile çok sayıda hayranı başsağlığı mesajı yolladı.

Çocukluğunda ‘Sana dın dın çalayım mı?’ diyerek şarkı mırıldandığı dedesinin vefat haberiyle büyük acı yaşayan Emre Kaya’nın, çok sevilen şarkısına, dedesiyle aralarında olan güçlü sevgiden dolayı ‘Dın Dın’ adını verdiği öğrenildi.