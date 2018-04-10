Ünlü sanatçı Esat Kabaklı trafik kazası geçirdi |Esat Kabaklı kimdir?

Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Burdur'un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine ziyarete giden Esat Kabaklı idaresindeki 34 SL 4645 plakalı otomobil, Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı ve daha sonra karşı şeride sürüklendi. Kazada yaralanan Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kabaklı'nın sol kolunda kırık olduğu belirlendi.

Kazayı haber alan Burdur Valisi Şerif Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık da Kabaklı'yı ziyaret ederek, Başhekim Ferhunde Demir'den bilgi aldılar. Vali Yılmaz, Kabaklı'nın ailesini arayarak haber verirken, ailenin de İstanbul'dan yola çıktığı öğrenildi.

Esat Kabaklı, Burdur'da yapılan ilk tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Feti Kılıç



ESAT KABAKLI KİMDİR?

Usta ses Esat Kabaklı İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise eğitimini Elazığ’da tamamlamış ardından Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ni ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı bölümünü bitirmiştir. Çok küçük yaşlarda bağlama çalmaya başlayan Esat Kabaklı bağlama öğretmenliğide yapmıştır. Türk Halk Müziği repertuarı’na derlemeleri ile kaynak sağlayan nadide sanatçılardan olan Esat Kabaklı evli ve 2 kızı vardır.

Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da bir çok ülkede konserler veren Esat Kabaklı gazeteci yazar Servet Kabaklı’nın amca oğlu, Şeyhül Muharririn Ahmet Kabaklı Hoca’nın ise yeğenidir. Esat Kabaklı aslen Elazığ’lıdır ve Elazığ doğumludur.

Ünlü sanatçı kazada yaralandı. Esat Kabaklı, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer sanatçılarla birlikte askere moral için sınıra gitmişti.