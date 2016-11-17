Kalça kemiğinden operasyon geçiren ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Fatma Girik, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Geçen hafta perşembe günü hastaneye geldim. Şuan sağlıkla ilgili çok iyiyim. Aniden çıkmış bir şey diyorum ben ama doktorum değil diyor. Aniden ayağım ağrımaya başladı. Buraya geldim. Eksik olmasın doktorum beni tamir etti” dedi.

Fatma Girik’e operasyon gerçekleştiren doktoru Liv Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk ise ünlü sanatçının hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, “Git gide artan bir kalça ağrısı vardı. Geçen hafta itibarıyla artık yürüyemez hale gelmişti. Yapılan tetkiklerde kalça ekleminde bir dejenerasyon saptadık ve kalça eklemini protezle değiştirdik. Ameliyattan bir gün sonra yürütmeye başladık. Şimdi ameliyatın 1. haftasına yaklaşıyoruz” dedi.

Girik’in müşahede altına tutulduğunu kaydeden Doç Dr. Öztürk, “Şuan yürüyor. Bir, iki gün daha hastanede fizik tedavi süreci var. Ondan sonra eve çıkaracağız. Muhtemelen hafta başında taburcu edilir” şeklinde konuştu.

Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Fatma Girik, Türk Sineması'nda sayısız filmde rol almış, 90’lı yılların ortasında Şişli Belediye başkanlığı yaparak siyasete de atılmıştı. İstanbul doğumlu olan Girik, ilk başrol oyunculuğunu 1957 yılında Leke filminde kapmıştı.

Hülya Koçyiğit ziyaret etti

Fatma Girik’in ameliyat olduğunu duyan sanatçı dostu Hülya Koçyiğit de hastaneye koşarak eski dostuna geçmiş olsun dileğinde bulundu. Koçyiğit, Fatma Girik’e sarılarak durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Türk sinemasının duayen simi Fatma Girik’in, bir kaç gün daha hastanede fizik tedavi süreci geçirdikten sonra taburcu edileceği öğrenildi.

Mustafa Bakırhan - Sadık Kahraman



