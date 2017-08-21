Ünlü sanatçı Haluk Levent’ten Ayvalık yangını için anlamlı çağrı

Ayvalık Tabiat Parkı Platformu Sözcüsü Nebahat Dinler ile Platform Yürütme Kurulu Üyesi Erhan Çiftçi’nin Ayvalık’ta çıkan yangının bir sabotaj olabileceğine ilişkin açıklamalarının ardından rock müziğin sevilen sanatçısı Haluk Levent, Twitter’deki hesabından yazdığı notta; ‘Oraya villa yapamayacaksınız’ diyerek takipçilerine Ayvalık’a fidan dikme çağrısı yaptı.

Yangın sonrasında yapılan hasar tespit çalışmalarında bölgede 15 hektarlık alanın zarar görüldüğüne işaret eden Haluk Levent, "Geliştirdiler kendilerini parsel parsel Ayvalık’ı yaktılar. Oraya villa yapamayacaksınız! Yanan bölgedeki arazinin her tarafına fidan dikeceğim. Tüm takipçilerim! ‘Ahbap’ olarak karar alıyoruz. Belirleyeceğimiz tarihte bizimle beraber fidan dikmeye var mısınız” diye sordu.

Haluk Levent’in bu çağrısı kısa sürede binlerce takipçisi tarafından olumlu karşılıklar içeren tweetlerle destek gördü.

Suat Salgın