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Ünlü sanatçı Hayko Cepkin'e İzmir'den kötü haber

Egeyi etkisi altına alan sel felaketi Selçuk ilçesini de vurdu. Bir çok yer sular altına kalırken, Şirince yolu üzerinde bulunan yazlık bir işletmede bekçilik yapan bir vatandaş, bulunduğu alandaki ağacın tepesine çıkarak canını kurtardı.

Ünlü sanatçı Hayko Cepkine İzmirden kötü haber

07 Mayıs 2018 09:44

Selçuk'ta etkili olan sağanak yağmur, bazı ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı. Çamurla gelen sel felaketinde Şirince alt geçidi de nasibi aldı. Alt geçit tamamen sel sularına teslim olurken, bazı cadde ve sokaklarda çökme meydana geldi. 

Şirince alt geçit yakınında oturan Mehmet İnceoğlu, yaklaşık 7 yıl önce bir müteahhitten satın aldığı evine şiddetli yağan her yağmurda su bastığını söyledi. Şirince alt geçidin sular altında kaldığı her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını dile getiren Mehmet İnceoğlu, evin tamamının sular altında kaldığını, bu durumun ilgili yetkililerce çözüme kavuşmasını istedi. Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı da konuyu yerinde takip ederek, gereğinin yapılması konusunda ilgili birimlere talimat verdi.

Ağaca çıkarak canını kurtardı 

Selçuk Şirince yolu üzerindeki dere yatağının taşması ile bölgede bulunan birçok ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Dere yakınında bulunan çok sayıda ev, tarla ve iş yerleri zarar gördü. Sular altında kalan iş yerlerinin yanı sıra birçok hayvan da boğularak telef oldu. Bölgede bir işletmede bekçilik olarak görev yapan Mustafa Nergiz, son anca ağaca çıkarak canını kurtardığını söyledi. Yağışla birlikte dışarıya çıkarak çevreyi kontrol etmek istediğini ifade eden Mustafa Nergiz, "Birden bire dere yatağından aniden gelen sel sularını gördüm. O anda ne yapacağımı şaşırdım ve hemen ağacın tepesine çıktım. Daha sonra iş yeri sahiplerini arayarak yardım istedim" dedi. Bir süre ağaçta mahsur kaldığını, daha sonra gelen yardımla aşağıya indiğini söyleyen Mustafa Nergiz, işletme mekanında bulunan tavuk ve kazların öldüğünü, bir tane kazın hayatta kaldığını söyleyerek, yaşanan bu felaketten dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. 

Konuyla ilgili gerekli incelemelerin yapılması için İzmir Valiliği ve İzmir AFAD birimine konuyu ilettiklerini kaydeden işletme sahibi Oğuz Alişiroğlu, Selçuk ilçesi gibi doğal afetlere açık bir ilçede ne belediye kapsamında ne de kurumsal olarak doğal afet biriminin olmamasının da büyük eksiklik olduğunu ifade etti.

Hayko Cepkin'in iş yeri de zarar gördü 

Diğer yandan Sanatçı Hayko Cepkin'in işlettiği yer de selden etkilendi. Büyük maddi hasarın oluştuğu işletmenin istinat duvarlarını yıkan yağmur suları, işletme içerisindeki çadır ve malzemelere de büyük zarar verdi.  

Nilüfer Öztürk Silay
 

Etiketler: Hayko Cepkin

 

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