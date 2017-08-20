Ünlü sanatçı İrem Derici, "En sevdiğim yemek kuru fasulye"

Taşköprü Köprübaşı Festival Meydanını dolduran binlerce hayranıyla buluşan İrem Derici, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla Taşköprülü müzikseverlerin gönlünde taht kurdu. Sahneye çıktığı andan itibaren neşeli tavırları ile dikkat çeken İrem Derici, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın hediye ettiği Sarımsak tacını başına takarak kendisini Sarımsak Kraliçesi ilan etti.

"En sevdiğim yemek kuru fasulye"

Şarkı arasında en sevdiği yemeğin kuru fasulye olduğunu ifade eden ünlü pop sanatçısı İrem Derici, "Galiba hayatta da en çok kuru fasulyeyi seviyorum, seviyorsan git konuş, seviyorsan git söyle biliyorsunuz. Bu geyikleri ben yediğim bir tabak kuru fasulyeye dahi seni seviyorum deyip öyle yiyorum. Gariplik bende de olabilir ama gerçekten seviyorsak bağıra bağıra söylemek lazım çünkü bu hayatın hakikati aşk, biz de aşk şarkıları söylüyoruz. Bu şarkıyı da buradaki binler için söylüyorum bu akşam aşk eşittir Taşköprü" dedi.

İrem Derici, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla konseri izlemeye gelenlere neşeli dakikalar yaşattı.

Akif Doğan