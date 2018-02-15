Ünlü sanatçı Kadir İnanır, yoğun bakımdan çıktı, normal odaya alındı

Beynine pıhtı atması nedeniyle geçtiğimiz günlerde özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın doktorları basın açıklaması yaptı. Doktorlar açıklamada İnanır'ın tedavi süreci ve sağlık durumu hakkında bilgiler verdi. Ünlü sanatçının yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığını söyleyen doktorlar durumunun gayet iyi olduğunu belirtti.

İnanır'ın fiziksel fonksiyonlarının normal olduğunu söyleyen Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Naci Koçer, “Kadir bey şuanda çok iyi. Yoğun bakımdan odasına çıkardık. Odasında istirahat ediyor, ayağa da kalktı. Fiziksel fonksiyonları tamamen normal düzeyde. Biz de çok memnunuz bu pozitif iyileşmeden. Kadir beyin beynindeki ana damarlarından önemli bir damarda büyük bir pıhtısı vardı. Radyolojideki çok büyük gelişmeler sayesinde özellikle emar incelemesi sayesinde hem beyin dokusunu hem damar dokusunu hızlı bir şekilde görüntülemek mümkün olduğu için tanısı çabuk konulmuştu. Çok kritik olan 4- 6 saat diliminde pıhtısını çıkartabilmiştik” ifadelerini kullandık.

Ünlü sanatçının beyninde pıhtı oluşmasına neden olan hastalıkları araştırdıklarını belirten Nöroloji uzmanı Dr. Beyza Çitçi Yalçınkaya, “Dün odaya çıkarttık. Ayın 11'inde sabah saatlerinde aniden gelişen bir konuşma bozukluğu ve sol tarafından güçsüzlükle geldi kadir bey. Bu beynin sağ tarafından bir sorun olduğunu gösteriyordu bize. Beynin büyük bir alanı risk altondaydı. Beslenmesi çok kritikti bu da ana damarlardan birinde pıhtı oluşması nedeniyle olmuştu. Bu pıhtı çıkartıldıktan sonra dolaşımı tamamen normale döndü. Ve klinik tablosu da tamamen normale döndü. Şuanda Kadir beyin konuşması normal herhangi bir güçsüzlüğü yok. Tamamen normal hayatına dönebilecek durumda. Şuanda yaptığımız şey bu damar tıkanıklığı oluşumuna sebep olan hastalıkları ortaya koymak. Risk faktörlerini tedavi etmek ve tekrara böyle bir olayın yaşanmaması için gereken tedbirleri almak” şeklinde konuştu.

Ünlü sanatçı, bu süreçte kendisine destek olan tüm sevenlerine ve basın mensuplarına da doktorları aracılığıyla sevgi ve selamlarını gönderdi.

Oğuzcan Yazar

