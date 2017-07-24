Ünlü sanatçı Koray Avcı; 'Kendimi protesto ettim ve sokaklarda çaldım'

Sokaklarda şarkılar söyleyerek, bu söylediği şarkıları çektiği videolarla sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak milyonlarca insanın yüreğinde taht kuran Koray Avcı, mütevazı kişiliği ile yönelttiğimiz soruları tüm içtenliğiyle yanıtladı.

Her zaman hayalleriyle yaşadığını kaydeden Avcı, “Ben hayallerimle yaşadım ve hikâyelerimi anlatmayı tercih ettim. Bunları hikâye yapmak istedim. Şu anda da sahnelerimi o sistemde ilerletiyorum. Yani kabare yapıyoruz bir nevi. Hem sohbet ediyoruz, hem de şarkı söylüyoruz. İstediğim yerdeyim. Hayatım boyunca, sokakta olduğum zamanlarda da, sıkıntı yaşadığım anlarda da, güzel şeyler yaşadığım hatıralarımda da hep olmak istediğim yerdeydim. Bulunduğum durumdan hiçbir zaman rahatsız olmadım. Ben sokaktayken de çok mutluydum. Şimdi de çok mutluyum. Önemli olan zaten mesajlarınız değil, ne yapmak istediğinizdir. Ben yapmak istediğim şeyleri yapıyorum. Halen daha da öyleyim ve çok mutluyum” dedi.

Önümüzdeki aylarda yeni bir albümü hayranlarıyla paylaşmaya hazırlandığının müjdesini veren Avcı, “Benim özel bir tarzım olmadığı için; pop da söylüyorum, arabesk de, türkü de söylüyorum. Hedeflerim tabi ki genelde yalnız kalıp, kendimize vakit ayırıp, beste ve söz yazmak benim için. Şu an için başka ustaların şarkılarını okumak yada hiç duyulmamış yeni parçaları okumak bana daha cazip geliyor. Bundan da mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Şarkının siyaseti olmaz”

Türkiye’nin çok güzel bir memleket olduğunu vurgulayan Koray Avcı, “Ben dünyayı da geziyorum. Bana göre ülkemiz, dünyanın pek çok yerinden çok daha güzel. İnsanlarımız çok güzel. Muhteşem bir insan portföyümüz var; farklı mezheplerden, farklı düşüncelerden, kültürlerden Şarkının siyaseti olmaz. Şarkının acısı olur, ıstırabı olur, aşkı olur, sevdası olur, yalnızlığı olur ama şarkının siyaseti olmaz. Toplum bizden düşüncelerimizi söylememizi istiyor. Ama sonra ‘Niye bu düşünceye sahipsin’ diye yargılıyor. O yüzden ben konuşmamayı tercih ediyorum. Benim düşünce yapım bellidir. Herkes bilir. İnancım bellidir. Aşkım bellidir. Ben çok şeffaf bir adamım. Düz bir adamım. Ben demin konserde de söylemiştim; bana insan olan gelir. İnsan olan dinler. Neye inandığı, ne düşündüğü, hangi siyasi görüşe sahip olduğu beni hiç ilgilendirmez. Ben mutluyum. Çünkü şarkı söylemek en büyük özgürlük. Şarkı söylemek en büyük medeniyet. Şarkıyı paylaşmak en büyük aşk. Ben dünyanın en güzel şeyini yaptığımı düşünüyorum. Şarkı söylüyorum ağabey. Şarkı söylüyorum sadece” dedi.

Sokaklarda şarkı söylerken, bunu bir gün ünlü olabilmek için yapmadığını belirten ünlü sanatçı Avcı, “ Bazı genç çocuklar geliyorlar bana. ‘Ağabey biz sokakta çalıyoruz. Biz de ünlü olmak istiyoruz’ dedikleri an, onlara verilecek bir cevabım olmuyor. Ben sokakta; ünlü olmak yada zengin olmak için çalmadım. Ben hayatımı idame ettirmek için sokakta çaldım. Mekânlar beni işe almadılar. Yâda ben istemedim. Biraz protesto ettim kendi hayatımı. Kendimi protesto ettim ve sokaklarda çaldım. Ünlü olmak için değildi bu ama. Sonrasında şans güldü. İnsanlar sevdi. Ki ben sadece sokakta çalıp, oturmadım. Videolar çektim, internette paylaştım. İnsanlarla bir araya geldim. Kendi konserlerimi kendim verdim. Onu yaptım, bunu yaptım Gerektiğinde ‘serbest sanatçı’ olarak devlete vergimi bile verdim. Yani bir çok şeyi bir araya getirip, doğru yerde ve mecralarda gerçekleştirdim. Benim genç sanatçı arkadaşlarıma tavsiyem şu; önce ne yapmak istediklerine karar versinler. Ondan sonra da hedeflerinin doğrultusunda ilerlesinler. ‘Ama ben sokakta çalayım, Koray Avcı gibi ünlü olayım’ yok böyle bir şey. Biz öyle bir şey beklemedik ki hiçbir zaman. Nasıl buralara geldiğimizi de bilmiyoruz. Bütün ekip aynı duyguları yaşıyoruz.” diye konuştu.

“Aşk biterse şarkılar da biter”

Özel hayatına ait ser verip, sır vermeyen Koray Avcı, muhabirimizin kendisine yönelttiği ‘Aşk var mı?’sorusuna da en sempatik haliyle “Aşk biterse, şarkılar da biter. Daha özel bir şey yok” yanıtını verdi.

“Sanatçıların konserlerine gidin”

Hayalinin insanların kötülüklerden uzaklaştırması olduğunu kaydeden Koray Avcı, “Herkes kendisine yeni bir dünya kurarsa, başkalarının da kurduğu dünyalara ortak olur. Kibirden, kötülükten, acıdan, nefretten uzak) Şu telefonları bırakın. Güzel yaşayın. Telefonların sizi sosyal medyada kullanmasına izin vermeyin. Siz kullanın telefonu ve sosyal medyayı. Güzel yaşayın. Aşk ile yaşayın. Rica ediyorum. Kendi adıma söylemiyorum. Bana gelmeyebilirsiniz ama ne olur sanatçıların konserlerine gidin. Çünkü her konserde sizler için çok büyük emekler harcanıyor. Sahne arkasında çalışan çok sayıda insan var. Bakın biz her konserimize 50 kişiyle gidiyoruz. Nerede hangi sanatçımız varsa, en küçüğünden, ne büyüğüne, kimseyi yargılamadan bakın deneyin, dinleyin ve sanatçıların konserlerine gidin. Bölgelerinizde konserler oluyor çünkü. Sevda ile yaşamanız ve aşklarınıza sahip çıkmanız dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Suat Salgın

