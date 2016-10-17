'Bodrum Masalı' dizisinin başrol oyuncusu Şevval Sam, gazetecilere samimi açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 1 yıldır iş gereği Bodrum’da yaşayan Sam, 'karavanda yaşıyor' haberine açıklık getirdi. Şevval Sam, 12 yıl önceki bir fotoğrafın bugün olmuş gibi servis edilmesine şaşırdığını açıkladı. Sam, Bodrum’u çok sevdiğini de söyleyerek, “Bu kış Bodrum’da kalırsam ilelebet burada kalmaya karar verebilirim. Bu gidişle galiba Bodrum’a yerleşeceğim” dedi.

12 yıl önceki haber

Sam, karavanda yaşadığı haberlerine ise şöyle cevap verdi: “Karavanda yaşadığım haber 12 yıl öncesine ait bir durum. Şu anda şahane bir mandalina bahçesi içerisinde yaşıyorum ama benim bir karavanım var. Acil durumlarda karavanımın içerisinde de yaşıyorum. Gelecekte de karavanda yaşamak istiyorum.”

"Mülk edinmek yüktür"

İdealini açıklayan Sam, mülk edinmenin yük olduğunu da söyledi. Şevval Sam, sözlerine şöyle devam etti:

“İdealim bağımsız olmak. Karavanıma atladığım zaman her yer benim evim. Çok fazla mülk edinmek istemiyorum hayatımda. Mülk edinmenin yük olduğunu düşünüyorum. Karavanımla istersem deniz kenarı benim olacak istersem dağ başında dağ evim olmuş olacak.”

Eren Ayhan