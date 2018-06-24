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Ünlü sanatçı Sezen Aksu oyunu kullandı

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için Beykoz'da bulunan Sedat Simavi İlkokulunda oyunu kullandı. Aksu'nun sinirli halleri dikkat çekerken, yanında bulunan bir kişi de basın mensuplarının üzerine yürüyerek çekim yapmasını engellemek istedi.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu oyunu kullandı

24 Haziran 2018 08:56
Ünlü sanatçı Sezen Aksu oyunu kullandı - Tıkla İzle

Ünlü Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere sabah saatlerinde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Orta Okulu'na geldi.

1266 nolu sandıkta oyunu kullanan ünlü şarkıcının sinirli halleri dikkat çekti. Aksu basın mensuplarının kendisini oy kullanırken görüntülenmesine tepki göstererek,. görevlilerden çekim yapılmamasını istedi. Bunun üzerinde Sezen Aksu'nun yanındaki bir kişi basın mensuplarının üzerine yürüdü.

Şahıs i “buranın müdürüyüm Sezen hanımı çekmeye iznin var mı” diyerek, basın mensuplarının üzerine yürüyerek, çekim yapmasını engellemek istedi. Oy kullanan Sezen Aksu, basın mensuplarının ısrarlı sorularına, " Oyumu kullandım.Bir şey söylemiyorum" dedikten sonra okuldan ayrıldı.Oy kullanırken basın mensuplarına tepki gösteren ünlü sanatçı okuldan çıkarken kendisini görüntüleyen basın mensuplarının hangi kurumdan olduğunu da sormayı ihmal etmedi.  

Mustafa Biçer
 

Etiketler: sezen aksu

 

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