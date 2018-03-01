Ünlü sanatçılar ve sporcular harekata destek için Kilis'e geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, AK Parti İl Başkanı İzzet Toprak ile İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin karakuş tarafından karşılanan sanatçı ve sporcular, ilk olarak roket düşen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Çalık Camii'ni ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, “Mehmetçiğimize destek olmak, halkımızın yanında olduğunu göstermek, askerimiz, polisimizle beraber el ele olduğumuzu göstermek için buradayız. Bu nezaket için ona teşekkür ediyorum, herkese teşekkür ediyorum. Biz tüm Türkiye olarak kalbimiz burada, gönlümüz burada. Kilis halkımızla, Hatay halkımızla Reyhanlı'da, Hassa'da her tarafta biz biriz, beraberiz. Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle, Abazası ile halkımızla hep beraberiz, kimse bize hiçbir şekilde bölemez” dedi.

Grup daha sonra hep birlikte Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek, her zaman onların yanında olduklarını belirtti.

Ziyarette sporcular Ali Tandoğan, Ayhan Akman, Ergün Bamba, Emre Aşık, Faruk Atalay, İbrahim Toraman, Tonulan Kafkas, Bülent Korkmaz ve Mert Korkmaz, ünlü sanatçılar İbrahim Sarıtaş, Mehmet Çevik, Ziya Kürküt, Orhan Hakalmaz, Barış Yurtçu, Erol Koçan, Yüksel Söyletmez, Tahmin Beray Şahin, Yapımcı Yönetmen Buro Yeter, menajerler Burak Uçman ile Serdar Hakalmaz yer aldı.

Mehmet Ali Dağ - Orhan Erkılıç - Murat Ergin

