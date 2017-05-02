Ünlü şarkıcı Emre Kaya hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçının menajeri Gizem Demir, Emre Kaya’nın hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberler üzerine yaptığı açıklamada, korkulacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Ünlü popçunun gece bir lokantada balık yediğini ve eve döndükten sonra aniden rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirten Demir, “Yapılan muayenede besin zehirlenmesi olduğu anlaşıldı. Gerekli tüm müdahaleler yapıldı. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. Korkulacak herhangi bir şey söz konusu değil” dedi.

Yenikapı Gençlik Festivali’ne katılacak

Emre Kaya’nın doktorunun zorunlu dinlenme verdiğini bu nedenle 3 Mayıs’taki İstanbul konseriyle bayi toplantısı konserinin iptal edildiğini belirten Demir, ünlü şarkıcının 5 Mayıs'ta Yenikapı Gençlik Festivali'nde sahneye çıkabileceğini söyledi.

Sırada Antalya ve Çanakkale var

Gizem Demir, 17 Mayıs'ta Antalya Akdeniz Üniversitesinde konser verecek ünlü şarkıcının, 19 Mayıs'ta ise Çanakkale Festivali'ne katılacağını belirterek, “Son günlerde oldukça yoğun bir tempoda çalışan, konserden konsere koşan Emre Kaya, işine olan düşkünlüğü nedeniyle dinlenemiyordu. Bu rahatsızlık kendisine zorunlu izin gibi olacak” diye konuştu.

Gizem Demir, Emre Kaya’nın hastaneden taburcu edildikten sonra bir süre evinde dinleneceğini sözlerine ekledi.