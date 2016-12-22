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Ünlü şarkıcı Emre Kaya, yeni yıla Sakarya'da girecek

Ünlü şarkıcı Emre Kaya, yeni yıla Sakarya'da gireceğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı Emre Kaya, yeni yıla Sakaryada girecek

22 Aralık 2016 12:23

Ünlü şarkıcı Emre Kaya, yeni yıla Marmara Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Sakarya'da gireceğini açıkladı. 'Dın Dın', 'Yapboz', 'Esaret', 'Apayrı', 'Teşekkür Ederim', 'Benimsin' ve 'Sorma' gibi sevilen şarkılarıyla adından söz ettiren Emre Kaya’nın, yeni yıl konserinde eğlence mekanlarından Green Pub'da sahne alacağı belirtildi.

Sakarya'dan gelen teklifi geri çevirmediğini söyleyen Emre Kaya, "Yeni yıla Sakarya’da gireceğim için çok heyecanlıyım. Ülkemizin her köşesi cennetten bir parça, her yöremizin insanı ayrı bir değerdir. Sakarya'nın da benim yanımda önemli bir yeri var. Gelen yeni yıl teklifleri arasından Sakarya'yı tercih etmemin nedeni de bu yörenin sanata ve sanatçıya verdiği değeri bildiğim içindir. Şimdiden Sakaryalı sevenlerime sevgilerimi gönderiyor, yeni yılda birlikte olmaya davet ediyorum" dedi.
 

Etiketler: emre kaya


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