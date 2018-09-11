Ünlü şarkıcı Mabel Matiz’e FETÖ soruşturması

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, Ya Bu İşler Ne' isimli klibinde '1 dolar' kullanarak FETÖ'ye destek verdiği iddiasıyla savcılığa ifade verdi.

Bir vatandaşın Mabel Matiz'in örgüte destek vermek amacıyla klibinde 1 dolar kullandığını iddiasıyla ihbarda bulunması üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Matiz hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Adliyesine gelerek ifade veren Matiz, klibin kurgusunun kendisi tarafından yapılmadığını kaydetti. Amacının örgüte destek olmadığını kaydeden Matiz, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Yusuf Melikoğlu

