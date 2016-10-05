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Ünlü şarkıcı Sıla: 'Samimiyetsiz ünlüleri kastettim'

Ünlü şarkıcı Sıla, Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi için kullandığı "Şova katılmayacağım" sözleriyle samimiyetsiz ünlüleri kastettiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı Sıla: Samimiyetsiz ünlüleri kastettim

05 Ekim 2016 19:02

Sıla, "Bu kimselerin şayet hain darbe girişimi başarılı olsaydı, darbecilerin podyumunda çıkacağını düşündüğüm için bu açıklamayı yaptım" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi için 'Yenikapı'daki şova katılmayacağım" sözleriyle tepki çeken Sıla Gençoğlu, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şarkıcı Davut Güloğlu hakkında 2 gün önce suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nda savcıyla görüşen Sıla'nın ifadesi ortaya çıktı. 15 Temmuz'da Fetullahcı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini kınadığını her fırsatta dile getirdiğini savunan Sıla, "7 Ağustos'ta Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katılıp katılmayacağım hususu bana bir muhabir tarafından 4 Ağustos'ta soruldu. Ben Nişantaşı'nda bir toplantıdan çıktığım sırada aniden bu muhabir bana mitinge katılıp katılmayacağımı sordu. Ben de 'Hayır katılmayacağım. Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum' şeklinde bir açıklama yaptım. Bu açıklamamdaki kasıt kesinlikle bütün benliğiyle ve inancıyla oraya gelen milyonlarca yurttaş ve demokrasi uğruna şehit olan yurttaşlarımız değildi. Tam tersi onlar Türkiye'nin yarınlarına, umutlarına ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Onların bu onurlu duruşu ve demokrasiden yana tavır almaları nedeniyle bu darbe girişimi püskürtülmüştür" ifadelerini kullandı.
Sıla, savcıya cep telefonunda Instagram hesabından olay sonrası yaptığı açıklamayı da göstererek, "Benim soruşturma konusunda açıklamada kullandığım ve şov ibaresinden kasıt, geçmişte bu yapıyla ilişkili olan, onların organizasyonlarına katılan ve kendisine menfaat temin eden, darbe girişiminden sonra kendisine yeniden alan açmak ve aklanmak için o podyuma samimiyetsiz bir şekilde çıkıp şov yapan bazı ünlülerdir. Nitekim bu kimseler hayatlarının hiçbir döneminde demokrasi kelimesini anmamış kimselerdir. Ayrıca bu kimselerin şayet hain darbe girişimi başarılı olsaydı, darbecilerin podyumunda çıkacağını düşündüğüm için bu açıklamayı yaptım" dedi.

Davut Güloğlu'nun kendisi hakkında "vatan haini" algısı oluşturmaya çalıştığını iddia eden Sıla, "Şüpheli benim, Yenikapı mitingiyle ilgili yapmış olduğum söz konusu açıklama sonrasında soruşturma dosyasında bulunan CD'den de anlaşılacağı üzere televizyon muhabirine beni kastederek, 'Vatanına hizmet etmeyen s.. olsun gitsin' şeklinde hakaret içerikli sözler söylemiştir. Benimle ilgili kamuoyunda vatan haini algısı yaratmaya çalışmıştır. Bana hakaret eden şüpheliden şikâyetçiyim. Cezalandırılmasını talep ederim. Kendisiyle uzlaşmak istemiyorum. Ayrıca aleyhinde tazminat davası da açacağım. Davayı kazanırsam ihtiyaç sahibi çocukları eğiten bir vakfa bağışlayacağım" şeklinde konuştu. 

Etiketler: Sıla


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